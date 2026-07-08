Cómo piensa la tucumana que ocupará un cargo importante en el FMI

Combatir la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la inflación fueron los problemas que llevaron a una tucumana a estudiar economía y que, más de dos décadas después, la depositaron en uno de los despachos más influyentes de la disciplina a nivel global. Silvana Tenreyro, de 52 años, logró algo único para la Argentina: desde el 10 de agosto se convertirá en la nueva Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del FMI, el cargo que equivale a economista jefa del organismo.

Su historia empezó lejos de Washington. Estudió Economía en la Universidad de Tucumán e inició su carrera profesional como asistente de investigación para el prestigioso Víctor “el turco” Elías, economista focalizado en el estudio de las fuentes del crecimiento. De ahí saltó a Harvard para hacer su doctorado, donde tuvo como tutores a los macroeconomistas Alberto Alesina, Kenneth Rogoff y Robert Barro —quien, además, le presentó a su marido—.

Ya en Estados Unidos, trabajó dos años en la Reserva Federal, el banco central estadounidense, antes de iniciar la carrera académica y de política económica que la llevaría, casi tres décadas después, a la cima del equipo técnico del FMI.

Casada con un italiano con el que tiene dos hijos, sus pasiones son el deporte, la lectura y los viajes. De la Argentina, dice, extraña “los amigues, la familia y los asados”, y suele viajar al país de visita un par de veces por año, según explicó tiempo atrás a LA NACION. Actualmente tiene triple nacionalidad: argentina, británica e italiana.

Tenreyro explicó en su momento que había elegido la economía para combatir la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la inflación, problemas de los que, dijo, es imposible abstraerse creciendo en Tucumán y en la Argentina. “Pero no puedo descartar la genética: mi abuelo, desaparecido en el 76, era también economista”, señaló.

Sobre la Argentina, sostiene que sus ciclos de expansión y recesión están determinados en gran medida por factores externos, como el precio de las materias primas y el ciclo financiero global. El problema, según explica, es que el país no aprovecha las etapas de auge —como el súper ciclo de commodities de 2001 a 2014— para ahorrar y así enfrentar mejor las recesiones posteriores con gasto público anticíclico. Esa falta de previsión, más una escasa cooperación entre espacios políticos, es lo que impide a la Argentina evitar o al menos mitigar sus crisis, algo que sí lograron, señala, países como Chile.

El otro desafío, dice, es dejar de lado las diferencias políticas más allá de quién gane cada elección. La estabilidad de precios es la base, pero considera clave invertir en capital humano, infraestructura, energías renovables e innovación para que despegue la productividad y mejore la calidad de vida de la gente. “La función pública es siempre difícil, pero en la Argentina es particularmente difícil”, resume, por la volatilidad estructural del país y una polarización que, advierte, conspira contra la continuidad de las políticas. Su receta: aprender de otros países que lograron domar esa volatilidad.

En 2021 recibió el premio Yrjö Jahnsson, que distingue cada dos años a los economistas europeos menores de 45 años con aportes significativos a la disciplina. También ganó el Bernhard Harms y el Birgit Grodal, y es miembro de la British Academy, la Econometric Society y la Royal Economic Society, además de miembro honoraria extranjera de la American Economic Association. Presidió la European Economic Association.

Las cinco personas que admira

Consultada sobre las personas que más admira, Tenreyro nombró a cinco referentes, coincidentemente todas mujeres. A la activista ambiental sueca Greta Thunberg, entonces nominada al premio Nobel de la Paz por sus discursos ante líderes globales. A Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda y la persona más joven en asumir ese cargo en su país. A la excanciller alemana Angela Merkel, que supo ser calificada como la mujer más poderosa del mundo. A la científica Marie Curie, única persona en obtener dos premios Nobel en distintas disciplinas. Y a Rosa Parks, símbolo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

La designación al frente del equipo técnico del FMI fue anunciada por la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. “Silvana es una economista de prestigio internacional que combina una trayectoria académica sobresaliente con una amplia experiencia en la formulación de políticas públicas”, dijo Georgieva al anunciar la incorporación. Y agregó que es “ampliamente reconocida por su estilo de liderazgo reflexivo y colaborativo, su apertura a perspectivas diversas y su capacidad para construir consensos”.

Entre Tucumán y Washington, su carrera combinó la academia con la política monetaria. Integró el comité de política monetaria del banco central de Maurice y el comité científico del Banco de Francia. Desde 2017 y hasta 2023 fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, el directorio que fija la tasa de interés en el Reino Unido. Es profesora titular en la London School of Economics (LSE) desde 2004 y fue directora de la Review of Economic Studies.

El 10 de agosto próximo asumirá en Washington como una de las voces centrales del organismo sobre las perspectivas de la economía mundial. Sucederá en el puesto al francés Pierre-Olivier Gourinchas. Antes lo ocuparon, entre otros, Stanley Fischer, Olivier Blanchard y Gita Gopinath.