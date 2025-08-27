El Gobierno aumentó un ítem en la factura de gas para financiar a usuarios del sur con subsidios

El Gobierno volvió a aumentar este miércoles, a través del Boletín Oficial, el cargo en la factura de gas para financiar el régimen de Zona Fría, suba que se verá trasladada a los costos que pagan los usuarios residenciales y las empresas por este servicio.

A través de la Resolución 1253/2025, que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, la gestión del presidente Javier Milei dispuso llevar el recargo del 6,6% que se había dispuesto en julio a 6,8% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico de 9300 kilocalorías que entra al sistema de ductos en la Argentina.

Mientras tanto, la nueva resolución faculta al Enargas, que está bajo la órbita de la Secretaría de Energía, todo en el Palacio de Hacienda, a “ajustar los procedimientos para su facturación”.

“Las disposiciones de la presente resolución serán de aplicación para los consumos realizados a partir del día en que sean publicados en el Boletín Oficial los procedimientos especiales para la facturación del recargo establecido, medida por parte del Enargas”, dispusieron también desde el Gobierno.

Aumento en las facturas de gas Frank Rumpenhorst - dpa

El incremento apunta a reforzar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que cubre parte del costo del servicio en aquellas zonas geográficas que por sus condiciones climáticas requieren mayores niveles de calefacción. El recargo es trasladado a todos los consumidores del país, sin distinción de categoría o ubicación, a través de los cuadros tarifarios vigentes.

El Fondo Fiduciario se creó en 2002 mediante la ley 25.565 y sus posteriores modificaciones con el objetivo de subsidiar el consumo residencial de gas en zonas frías. Su financiamiento proviene de este recargo sobre el precio del gas en el PIST, que las empresas distribuidoras y comercializadoras trasladan a los usuarios en la facturación mensual.

De acuerdo con el texto oficial, el nuevo porcentaje se aplicará tanto al consumo regular como al autoconsumo de las empresas del sector.

Dijeron desde el Gobierno para justificar la medida que la idea es establecer mecanismos para la sanción de precios “en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión”, para así garantizar “la prestación continua” de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. Esto “en condiciones técnicas y económicas adecuadas” para los prestadores y los usuarios de todas las categorías.

También, para obtener más activos para financiar el régimen de compensaciones de este fondo fiduciario.