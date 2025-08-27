El Gobierno autorizó el ingreso sin visado a la Argentina de ciudadanos de India que tengan visa para Estados Unidos

Por medio de la Resolución 353/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó el ingreso sin visado a la Argentina de ciudadanos de India con pasaporte ordinario, siempre que presenten un visado válido para Estados Unidos y su estadía en el país sea de hasta 90 días como turistas. Desde el Poder Ejecutivo justificaron la medida en que turismo receptivo es una actividad “no tradicional productora de recursos”.

“Autorícese el ingreso sin visado consular argentino ni Autorización de Viaje Electrónica (AVE) a los extranjeros nacionales de India titulares de pasaporte ordinario, cuando el mismo se produzca con la presentación de visado válido y vigente para el ingreso a Estados Unidos correspondiente a categoría migratoria similar, previa verificación de las mismas con las autoridades pertinentes y su ingreso al país se efectuare en carácter transitorio en términos de ‘turistas’ con un plazo de hasta 90 días de permanencia”, señala la medida que lleva la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior.

Además, el Gobierno informó que los beneficiarios no podrán solicitar un cambio de categoría migratoria y tendrán la posibilidad de prorrogar la permanencia autorizada por única vez por un período similar al establecido, luego de una evaluación de la Dirección Nacional de Migraciones.

En tanto, los ciudadanos de India no comprendidos dentro de la medida deberán realizar la tramitación de visado consular correspondiente con normalidad.

Desde el Gobierno destacaron que, por medio de acuerdos, ambos países expresaron su “compromiso fehaciente” de fomentar la cooperación en materia de turismo y explicó: “Conforme al desarrollo de la actividad turística como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país, resulta relevante establecer los mecanismos necesarios para robustecer el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad, considerando al turismo receptivo como una actividad no tradicional productora de recursos”.

“En consonancia con los lineamientos establecidos por Estados Unidos en lo referido a los procesos de control y verificación aplicados para la emisión de visados y los mecanismos de cooperación establecidos con el Estado argentino, resultan de relevancia a los fines de establecer mecanismos de flexibilización en los requisitos de entrada a los nacionales que hubieren cumplimentado con los requisitos exigidos por dicho país”, cierra la normativa.