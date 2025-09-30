El Gobierno autorizó el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina

En el marco de la puja entre el gobierno nacional y la oposición por la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), el Poder Ejecutivo autorizó este martes, a través del Boletín Oficial, el procedimiento para su privatización. Horas antes de la oficialización de la medida -que fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, hace dos semanas- el kirchnerismo presentó un proyecto de ley en el Senado para blindar el programa nuclear.

En el Decreto 695/2025, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno estableció la organización de un “programa de propiedad participada” por el 5% del capital accionario de NASA, que quedará en manos de los trabajadores, y la venta del 44% de las acciones en bloque de la empresa mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. En tanto, el 51% restante lo conservará el Estado, mediante la Secretaría de Energía.

“En la modalidad y el procedimiento referidos no se prevé el otorgamiento de otra preferencia que no sea la implementación del programa de propiedad participada”, señaló el Ejecutivo, que además, por medio del Ministerio de Economía, habilitó la intervención de la a unidad ejecutora especial temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Por su parte, en el documento se informó la “conveniencia de transferencia” de la actividad de la empresa al sector privado y destacó que el objetivo es “nivelar las reglas de juego respecto a la actividad de generación proveniente de otras fuentes”.

A su vez, argumentó: “La intervención estatal a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y rentable para el Estado. Desde el inicio de la gestión, este gobierno ha impulsado una política de reducción del déficit fiscal y del sobredimensionamiento estatal, con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas. Por eso, con el fin de asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva, resulta imprescindible promover e incrementar la incorporación de inversores privados, considerándose la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina como el medio más idóneo para alcanzar tal fin”.

La central nuclear Atucha I de la provincia de Buenos Aires LUIS ROBAYO - AFP

Dos semanas atrás, cuando el Gobierno anticipó la privatización de Nucleoeléctrica, señaló que durante 2023 la empresa recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado por un valor de $700 millones (aproximadamente 2 millones de dólares a noviembre de ese año). “La incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva”, justificó.

Tal como informó LA NACION, los accionistas de NASA son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina, pero tanto la CNEA como Enarsa transferirán sus acciones a la Secretaría de Energía.

La empresa estatal, encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país (Atucha I, Atucha II y Embalse) -que suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida- es una de las que quedó incluida en la Ley Bases como sujeta a privatización, y estimaciones preliminares de analistas del sector apuntaban que podía tener una valuación total de entre US$560 millones y US$1000 millones.

También, NASA, que es presidida por Demian Reidel -uno de los funcionarios más destacados por Milei-, es una de las empresas estatales superavitarias, ya que durante el primer trimestre de 2025 tuvo un resultado financiero positivo de $17.234 millones. Sin embargo, una de las críticas que se le hace es la cantidad de empleados que tiene en la sede central, donde se llevan adelante las tareas administrativas: posee alrededor de 3100.

Demian Reidel es el director de Nucleoeléctrica X Demian Reidel

El proyecto del kirchnerismo

En contraposición a la medida del Gobierno, el kirchnerismo presentó en el Senado -a través de José Mayans, el jefe del bloque de Unión por la Patria, y otros 24 parlamentarios- un proyecto para frenar la venta de la empresa. “Están tratando de armar un negocio y obviamente hay negociaciones que benefician al Presidente y a la hermana”, acusó el presidente de la bancada.

El texto tiene apenas cuatro artículos resolutivos y en el primero se declara “de interés público y estratégico no enajenable el desarrollo nuclear argentino”, mientras que en el tercero se exceptúa a Nucleoléctrica Argentina de los alcances de la Ley Bases, mediante la cual se facultó al Ejecutivo a realizar acciones de venta o cesión de empresas públicas.

En su cuarto artículo, la iniciativa presentada por la oposición plantea dejar sin efecto “todo proceso administrativo iniciado con el objeto de modificar la composición accionaria y/o transformar la naturaleza jurídica de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)”.