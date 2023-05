El Gobierno de la Ciudad devolverá $11.000 millones del impuesto a las compras con tarjetas de crédito

escuchar

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves que la Ciudad les devolverá a los vecinos los importes cobrados a través del impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito desde que la Corte Suprema de Justicia falló a favor del reclamo contra el Gobierno nacional por la quita de fondos de la Coparticipación al distrito.

GCBA devolverá $11.000 millones del impuesto a las compras con tarjetas de crédito

“El impuesto a las tarjetas de crédito fue de emergencia y se tuvo que implementar cuando el Gobierno nacional le quitó a la Ciudad los fondos de coparticipación de manera inconstitucional, inconsulta y arbitraria”, remarcó Larreta esta mañana en compañía del jefe de Gabinete, Felipe Miguel; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura. Cabe recordar que los fondos retirados a la Ciudad fueron derivados al gobierno de Axel Kicillof, que en septiembre de 2020 enfrentaba un conato de rebelión de la policía bonaerense, que reclamaba mejores salarios y llevó su protesta hasta las puertas de la quinta de Olivos.

Luego, el mandatario porteño recordó que a raíz de dicha medida se inició un reclamo que derivó en que el 22 de diciembre de 2022 la Corte dictara un fallo obligando al Gobierno nacional a devolver una parte de los fondos. “Después del fallo, cumplí mi palabra. Dije que el impuesto era transitorio y me comprometí a eliminarlo ni bien la Corte fallara sobre la demanda que presentamos. Pero contra todo principio republicano y democrático, el Gobierno nacional decidió a los pocos días no acatar un fallo de la Corte. Una locura”, sostuvo.

Frente al escenario descrito, remarcó: “Es una barbaridad. Por eso a principio de marzo decidimos eliminarlo igual y el 9 de marzo se aprobó la eliminación en la Legislatura, aún cuando, con el fallo a favor, no nos devolvieron los fondos. Nuestra convicción es clara: no tenemos por qué hacerte rehén de las locuras de este Gobierno. Eliminamos el impuesto porque nadie merece pagar de su bolsillo el incumplimiento de un Gobierno nacional que se cree por encima de la ley y que no hace nada para resolver los problemas que sufrimos los argentinos”.

Pero a pesar de considerar que las medidas adoptadas “fueron un alivio”, Larreta observó que “muchos se quedaron con la sensación amarga de haber pagado de más” desde diciembre, cuando se conoció el fallo de la Corte. “Por eso, hoy quiero anunciarles que vamos a asumir la responsabilidad y el costo de devolver a cada persona lo que pagó entre el día del fallo (el 22 de diciembre) y el día que se dejó de cobrar, que fue el 10 de marzo. Son casi tres meses”, prometió.

Horacio Rodríguez Larreta anunció la devolución de impuesto a los sellos a las tarjetas de crédito GCBA

De acuerdo con el jefe de Gobierno, la determinación anunciada es posible ya que en la Ciudad se alcanzó el “déficit cero″ y se llegó al “nivel de endeudamiento más bajo en 10 años”. “Por eso es que hoy podemos tomar decisiones como esta. Por la rigurosidad con la que manejamos cada centavo del presupuesto”, aseguró y detalló: “Vamos a devolver, más o menos, $11.000 millones a los bolsillos de la gente. A cada uno de le va a devolver lo que pagó. Obviamente, el monto depende, pero en promedio serán más o menos $3200 por tarjeta. Hoy mismo vamos a enviar el proyecto a la Legislatura, que esperamos se trate inmediatamente”. Una vez aprobada la normativa, explicó que se lanzará el sistema de devolución, que implicará que en el resumen de tarjeta del mes siguiente aparecerá un monto a favor que podrá usarse, por ejemplo, para pagar el resumen de ese mes.

“Creo que no hay antecedentes de un gobierno que, además de bajar impuestos, los devuelva a los ciudadanos. Esto es porque siempre trabajamos con una única prioridad, que es que puedas vivir cada día un poco mejor. De eso se trata gobernar, de buscar soluciones. Gobernar no es gritar, es arremangarse, meterse en el barro y trabajar. No es echar culpas, sino dar respuestas”, concluyó.

LA NACION