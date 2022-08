El Gobierno difundirá la cantidad de empleados públicos mes a mes para evitar que aumenten

Tal y como había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, la planta del Estado y de las empresas estatales será monitoreada de manera bastante pública. Según el esquema previsto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará mensualmente la variación de personas en cada sociedad a partir de la información que las compañías brinden a sus organismos de control.

La operatoria se materializó hoy con la Decisión Administrativa 827/2022, publicada en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Sostiene que las empresas del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, así como los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional, deberán informar mensualmente al Indec la variación de su dotación de personal para su publicación.

Según fuentes del Indec, que maneja Marco Lavagna, el Instituto solo tomará la información que reciba y la publicará. Se trata de declaraciones juradas que hacen las empresas ante sus organismos de control. Por ejemplo, en el caso de la Casa de la Moneda, que depende del Ministerio de Economía, la dotación se le mandará a Massa o a alguien de recursos humanos. Luego, el Indec tendrá acceso y la publicará. No habrá nombres, sino cantidad de personas.

Cabe aclarar que el Indec solo publicará y no hará auditoría ni control de las nóminas. Esto dependerá de los organismos de fiscalización de cada empresa.

La decisión administrativa recordó la prohibición de contratación dispuesta por el Decreto N° 426/22 y estableció que las jurisdicciones o entidades que ejerzan la titularidad de los paquetes accionarios o de las empresas o sociedades deberán instruir a sus representantes para que dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la medida realicen las reuniones societarias pertinentes a fin de establecer las metodologías de control y seguimiento dispuestas por la norma.

El jueves pasado, en el Council of the Americas, Massa volvió a referirse al tema del congelamiento del personal del Estado, como lo hizo en su primer discurso como ministro. “Hemos planteado un congelamiento de la planta que no solamente alcanza al sector público centralizado sino que, como conocerán en las próximas horas por decisión administrativa, también a cada una de las empresas del Estado porque entendemos que, en definitiva, el desafío de pedir que hagamos un esfuerzo en conjunto entre el sector público y el sector privado tiene que venir apalancado en que el primer esfuerzo lo hacemos desde el Estado”, aseguró.