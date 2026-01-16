El Gobierno dio de baja otras 20 prepagas: cuáles son las empresas afectadas
El Poder Ejecutivo estableció la medida en el Boletín Oficial, a través de la Superintendencia de Servicio de Salud; ya son más de 125 las empresas rechazadas durante la gestión libertaria
3 minutos de lectura
A través de la Superintendencia de Servicio de Salud, el gobierno nacional dispuso la baja de 20 prepagas que estaban inscriptas en los registros de la entidad. La medida fue plasmada este viernes mediante el Boletín Oficial, en un documento que lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica. Por su parte, aclaró que la medida no genera un impacto en los afiliados del sistema de salud privado.
Las bajas de las prepagas consisten en un objetivo de parte del Poder Ejecutivo de depurar el registro y actualizarlo para obtener más transparencia en el sistema de salud. Con las empresas alcanzadas con la nueva normativa ya son más de 125 las que fueron rechazadas desde el comienzo de la gestión mileísta.
Este martes, el Gobierno ya había dado de baja otras tres prepagas: Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA). “La SSS comunica a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva [de las tres prepagas] en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp)”, destacó la superintendencia.
A su vez, en 2024, y en el marco del “reordenamiento del sistema de Salud que se está llevando adelante”, se eliminaron prepagas que figuraban inscriptas, pero que no brindaban servicio. “En ningún momento aportaron padrones de afiliados. Se trata de razones sociales sin usuarios, que, en su gran mayoría, se dieron de alta en los años anteriores como supuestos prestadores, con un número provisorio, sin la posterior presentación de documentación que acredite su actividad. Nunca presentaron balanza original ni balances interanuales posteriores”, precisaron fuentes del organismo a LA NACION en ese momento.
Las nuevas prepagas rechazadas
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
