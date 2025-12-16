El Gobierno informó que en noviembre volvió a tener superávit financiero por $599.954 millones

El Gobierno informó que en noviembre volvió a registrar un superávit primario de $2.128.009 millones. En el mes, mientras tanto, se registraron pagos de intereses de deuda pública, neto de los intra sector público, por $1.528.056 millones, por lo cual el superávit financiero en el mes fue de $599.954 millones.

“Así, el Sector Público Nacional (SPN) acumuló en los primeros once meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PBI (superávit primario de aproximadamente 1,7% del PBI), y sostiene el ancla fiscal del programa de gobierno”, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11.402.650 millones (+18,7% interanual). En lo que respecta a los recursos tributarios, presentaron un crecimiento de 16,3% i.a., explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.), el IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.), los Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y Ganancias (+21,3% i.a.). Desde Economía aclararon que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la reducción de impuestos a lo largo de 2025.

En cuanto a los gastos primarios del Sector Público Nacional, durante noviembre, alcanzaron los $9.274.641 millones (+12,7% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, ascendieron a $6.497.181 millones (+17,5% i.a.). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.247.830 millones (+10,1% i.a.).

Las transferencias corrientes alcanzaron los $2.502.952 millones (-17,4% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron una caída de $162.347 millones (-6,5% i.a.). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en noviembre alcanzaron los $171.061 millones (-67,4% i.a.).

Por último, los subsidios económicos se ubicaron en $700.226 millones (+24,8% i.a.), donde los energéticos subieron 41,0% i.a., mientras que los destinados al transporte lo hicieron en 1,4% i.a.

Conocida la información, Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), analizó qué debería pasar con el gasto en diciembre para que el Gobierno nacional termine el año con un superávit primario de 1,6% del PBI, en línea con la meta establecida en el último staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según sus cálculos, y si en el duodécimo mes del año se registran los ingresos extraordinarios por la privatización de las represas del Comahue por US$685 millones, el gasto primario tendría que ser equivalente al 1,6% del PBI. Es decir, debería bajar 0,3 puntos porcentuales del PBI con respecto al mismo mes de 2024. Por su parte, el gasto primario anual de 2025 debería ser de 14,1% del PBI, lo cual implicaría un descenso de 0,9 puntos porcentuales del PBI respecto del nivel del 15% del PBI registrado en 2024. En el acumulado a noviembre, el descenso ya fue del orden de 0,6 puntos porcentuales del PBI.