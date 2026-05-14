YPF inauguró en Nordelta su primera “estación Black”

YPF abrió en la localidad de Tigre su primera estación Black, que “combina diseño, gastronomía y tecnología con atención personalizada y una experiencia gastronómica única”. El establecimiento busca segmentar la red comercial en distintos niveles de servicios.

La petrolera nacional presentó esta sucursal, ubicada en Nordelta, con un evento inaugural para introducir el concepto comercial denominado Black, orientado a “redefinir la experiencia en estaciones de servicio y consolidar una transformación profunda”.

El video promocional de YPF por las estaciones "Black"

“YPF es hoy la mejor empresa de la Argentina: la empresa de mayor imagen, más tecnológica, pero queremos que sea la mejor empresa del mundo y lo vamos a lograr. Siempre decimos; hay que visualizar, hay que soñar y hay que ejecutar”, expresó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, sobre las intenciones de la compañía.

El nuevo sistema organiza la red de estaciones de la compañía en tres categorías diferenciadas para responder a diversos perfiles de consumo y ubicaciones geográficas en el territorio argentino, la inaugurada representa la más exclusiva.

Se presenta u nuevo moviliario en el área gastronómica IGNACIO ARNEDO

“YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle. Con este formato elevamos el estándar en la Argentina”, explicó Marín durante el evento.

La propuesta técnica incluye el espacio YPF Pit Stop, un área destinada a la revisión rápida de los vehículos bajo parámetros de seguridad “nivel profesional”. En las islas de carga, el personal especializado brinda asistencia técnica directa a los conductores durante el despacho de los productos.

Los nuevos YPF Pit Stops, con atención "nivel profesional" IGNACIO ARNEDO

El área de servicios incorpora un sector gastronómico con “hamburguesas de la marca Carne, desarrollada por el multipremiado chef argentino Mauro Colagreco, café de especialidad y una carta de platos exclusivos”. Esta unidad de negocios alimentarios forma parte de una estrategia para diversificar los ingresos de la estación más allá del combustible.

Además, la compañía informó que los clientes adheridos al programa de fidelización acceden a una triplicación de puntos por consumos realizados en este punto de venta durante la etapa de lanzamiento.

La empresa dividirá sus estaciones en tres niveles distintos IGNACIO ARNEDO

La estructura de la red de YPF se divide ahora en los modelos Black, Núcleo y Refiplus. Cada esquema responde a mercados específicos, pero mantiene la identidad visual y operativa de la marca en las provincias. “Cada uno responde a distintos hábitos de consumo y contextos geográficos, pero comparten valores comunes: cercanía, calidad y confiabilidad”, argumentan desde la empresa.

“Respiro YPF, transpiro YPF, pienso YPF, amo YPF”, concluyó el CEO y presidente sobre el fin de la presentación.