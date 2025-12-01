El Gobierno oficializó los aumentos en luz y gas que rigen desde diciembre

El Gobierno oficializó los aumentos en las tarifas de luz y gas que rigen desde el 1° de diciembre, mediante tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Los nuevos cuadros tarifarios para Edenor, Edesur y Metrogas incorporan ajustes en generación, transporte, distribución, costos mayoristas y mecanismos de actualización mensual. Las medidas responden a las indicaciones del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía para avanzar en la corrección de precios relativos.

Las determinaciones de las resoluciones 797/2025 y la 798/2025, publicadas este lunes alcanzarán a usuarios residenciales, comerciales e industriales desde diciembre. En el caso de Edesur, el ENRE aprobó un aumento del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD). Ese valor surge de la combinación del incremento mensual previsto en su revisión quinquenal y de la actualización por inflación, calculada con los índices IPIM e IPC de octubre. A esto se suman los aumentos definidos por Energía: un 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y un 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).

En Edenor, la estructura del aumento sigue los mismos criterios, aunque con parámetros propios. El CPD sube 1,93%, como resultado del incremento mensual del 0,42% previsto en su revisión quinquenal y del ajuste de 1,50% derivado de la fórmula de actualización por inflación. El ENRE aplicó además los nuevos valores del PEE, del PET y de la potencia, junto con el ajuste ex post del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que para esta distribuidora equivale a 0,200 $/kWh.

Los cuadros tarifarios de Edenor fueron recalculados para usuarios residenciales N1, N2 y N3. En los niveles de menores ingresos se mantienen los topes de consumo subsidiado: 350 kWh por mes para Nivel 2 y 250 kWh para Nivel 3, con un precio mayor para los consumos excedentes. La resolución incluye también tarifas para usuarios-generadores, para clubes de barrio y entidades de bien público.

Por otra parte, el ajuste en el servicio de gas natural se formalizó mediante la resolución 917/2025 del Enargas, que actualiza las tarifas de Metrogas. El nuevo cuadro combina tres elementos principales: los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), el siguiente tramo del aumento derivado de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el mecanismo de actualización mensual previsto en las Reglas Básicas de las Licencias.

Los nuevos precios del gas en PIST fueron definidos por la Secretaría de Energía para los consumos de diciembre y se trasladan a tarifa utilizando un factor de conversión técnico y el tipo de cambio promedio del Banco Nación entre el 1° y el 15 del mes previo. La Secretaría ordenó además mantener las bonificaciones para los usuarios residenciales niveles 2 y 3, que se calculan sobre el valor mayorista correspondiente al Nivel 1.

Enargas determinó los nuevos cargos fijos y cargos variables para las categorías residenciales R1 a R4, que incorporan los valores de gas, transporte y distribución. También se actualizan las tarifas de los segmentos comerciales SGP P1, P2 y P3, de los subdistribuidores, de los usuarios industriales, de los grandes consumos y de las estaciones de GNC. Además, se fija el nuevo esquema de importes máximos para servicios como reconexiones, inspecciones y certificaciones.