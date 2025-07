El Gobierno oficializó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida, establecida a través del Decreto 444/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, indica que se abonará en julio 2025 y está destinado a reforzar los ingresos de quienes cobran la jubilación mínima y de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y pensiones no contributivas.

Según el texto de la normativa, la asignación extraordinaria busca compensar la pérdida de poder adquisitivo que generó la fórmula de movilidad jubilatoria vigente desde 2021, reemplazada parcialmente en 2024. La disposición recuerda que la anterior ley de movilidad no contemplaba la variación de los precios y generaba desfases entre la evolución de la inflación y el aumento de los haberes, afectando especialmente a los adultos mayores con menores ingresos.

Personas mayores usando la computadora Shutterstock

El decreto, firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, detalla que el bono se pagará en el mes de julio a titulares de prestaciones contributivas otorgadas por la Ley 24.241, regímenes nacionales anteriores y regímenes especiales derogados o ex cajas provinciales y municipales de previsión transferidas a la Nación. También se incluyen los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más.

Para recibir el bono, los beneficios deben encontrarse vigentes en julio. Además, el pago será de carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no podrá ser computado para ningún otro concepto. En los casos de pensiones con varios copartícipes, el beneficio se considera para un único titular.

De acuerdo con lo dispuesto, los jubilados y pensionados que perciben un ingreso igual o menor al haber previsional mínimo accederán al monto máximo del bono, fijado en $70.000. Para quienes superen el haber mínimo, el monto será proporcional hasta alcanzar un tope equivalente a la suma del haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

Durante los considerandos, el Ejecutivo recuerda que entre enero de 2024 y junio de 2025 se establecieron diversos bonos previsionales como respuesta a los efectos de la ley anterior de movilidad. En marzo de 2024, mediante el Decreto 274/2024, se dispuso una modificación de la fórmula para actualizar los haberes mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) elaborado por el Indec.