El Gobierno recibió 20 ofertas para concesionar otros 3900 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno avanzó este viernes con una nueva etapa del proceso de concesión de rutas nacionales y recibió 20 ofertas para operar más de 3900 kilómetros de corredores viales distribuidos en distintas regiones del país.

La apertura de sobres se realizó a través de la plataforma Contrat.Ar, en el marco de la etapa III de la Red Federal de Concesiones, el esquema impulsado por la administración de Javier Milei para transferir al sector privado la explotación, administración y mantenimiento de buena parte de la red vial nacional.

La licitación pública nacional e internacional 504-0015-LPU26 comprende ocho tramos: Centro (681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34), Mesopotámico (276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18), Centro-Norte (536 kilómetros sobre la ruta nacional 34), Noroeste (596 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016), Litoral (547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16), Noreste (456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105), Chaco-Santa Fe (497 kilómetros sobre la ruta nacional 11) y Cuyo (329 kilómetros sobre la ruta nacional 7).

Los corredores atraviesan provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, y son considerados estratégicos para el transporte de cargas, la integración regional y el comercio exterior.

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Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones con inversión 100 % privada.



Abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 8 tramos estratégicos ubicados en Córdoba, Santa Fe,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 22, 2026

Según informó Vialidad Nacional, las propuestas fueron presentadas en dos sobres: uno con los antecedentes técnicos y administrativos de las empresas interesadas y otro con la propuesta económica, que definirá la tarifa de peaje que cada oferente pretende aplicar. El nuevo modelo contempla inversión 100% privada y no prevé aportes ni subsidios del Estado.

En su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que, con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9000 kilómetros de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas.

A principios de año, el Gobierno firmó la toma de posesión de los primeros corredores privatizados: 741 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 12, 14, 135, A015, 117 y el puente Rosario-Victoria. En ese caso, las concesiones quedaron en manos de Autovía Construcciones y Servicios y una UTE integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni.

Más tarde, el Ejecutivo avanzó con la Etapa II-B, que incluyó la licitación de más de 2500 kilómetros de rutas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis, también bajo el esquema de concesión privada.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la calidad de la infraestructura vial “sin subsidios” y con un esquema de control por resultados. Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos y verificar las condiciones de mantenimiento, seguridad y niveles de servicio de los corredores concesionados.