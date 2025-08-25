El Gobierno subasta un terreno de más de 7000 metros cuadrados frente al mar para construir un hotel en Pinamar

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) abrió la subasta de un terreno de más de 7000 metros cuadrados en el partido bonaerense de Pinamar. Así quedó establecido en la Resolución 38/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se detallan las características del predio y las condiciones del remate.

El lote está ubicado sobre las avenidas Del Mar, De los Tritones y Eolo, y tiene una superficie total de 7242,85 metros cuadrados. El precio base de la puja fue fijado en US$3.860.240, lo que equivale a unos US$533 por metro cuadrado, según informó el organismo nacional.

“Autorízase la convocatoria, mediante el procedimiento de Subasta Pública Nº392-0060-SPU25, que tiene por objeto la venta del Inmueble sito en la Avenida Del Mar, Avenida De los Tritones, Avenida Eolo y calle sin nombre, Localidad y Partido de PINAMAR, Provincia de BUENOS AIRES, identificado catastralmente como: Partido 124-Circunscripción IV–Sección L–Manzana 23″, detalla el comunicado publicado esta madrugada.

La subasta se realizará de manera online a través de la plataforma SUBAST.AR el 29 de septiembre a las 14, con una duración de una hora. El cierre de inscripciones, en tanto, será el 22 de septiembre al mediodía.

De acuerdo con las condiciones, el oferente que resulte preadjudicatario deberá abonar dentro de los quince días posteriores al remate una seña equivalente al 10% del valor total, en pesos o en dólares. Además, se aclara que no es obligatorio visitar el inmueble para participar de la compulsa, aunque quienes realicen ofertas aceptan de forma expresa el estado en el que se encuentra el predio.

Las características del terreno

Los más de 7000 metros cuadrados consisten en un terreno baldío con vegetación natural sin construcciones, a excepción de una pequeña edificación abandonada sobre la esquina del inmueble en avenida Del Mar y Eolo. Además, el perímetro se encuentra parcialmente circundado por un cerco de alambre que cuenta con un portón de acceso sobre la arteria principal.

La normativa de zonificación establece que la parcela puede destinarse únicamente a proyectos residenciales y hoteleros. En cuanto a las edificaciones, se permitirá un desarrollo de altura media, con un máximo de planta baja y dos pisos.

En el caso de un emprendimiento hotelero, podrán instalarse hoteles de 1 a 5 estrellas, hosterías de 1 a 3 estrellas, moteles de 1 a 3 estrellas o aparts residenciales, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y urbanísticos previstos.