El Gobierno superó el test y renovó el 96% de lo que le vence esta semana

El Gobierno logró superar un test clave al colocar nueva deuda por $13,99 billones en una semana en que le vencen $14,6 billones. Esto quiere decir que consiguió refinanciar el 96,48% del vencimiento en un momento en que su tenencia de depósitos había caído hasta los $4,4 billones.

De este modo, sólo debería emitir unos $450.000 millones para honrar el pago de lo no renovado, cifra que es apenas superior al 10% de sus ahorros. “En un contexto de liquidez acotada del Tesoro, el dato es positivo”, valoraron desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $13,99 billones habiendo recibido ofertas por un total de $14,68 billones.

Esto significa un rollover de 96,48% sobre los vencimientos del día de la fecha.



LECAP/BONCAP a:

“Un porcentaje de rollover interesante, sobre todo teniendo en cuenta los pocos pesos que le quedaban al Tesoro en la cuenta del BCRA. Además, se estiran plazos y se evita concentración y con tasas acordes a la expectativa de inflación para los próximos meses”, coincidió el analista financiero Christian Buteler.

“Buen resultado con premio mínimo en la tasa con respecto al mercado secundario”, observó por su parte Sebastián García, de Clave Bursátil.

Todo fue al cabo de una licitación en la que ofreció al mercado diez títulos (seis eran reaperturas de otros ya antes emitidos) a plazos más largos que lo que veían siendo habitual -aunque menores ponderados a los que logró en la primera subasta posterior a las elecciones- y que van de los 77 a los 518 días y tras lograr demanda por 9 de ellos.

Además, logró en algunos casos reducir costos, ya que validó rendimientos del 37,55 al 34,27% nominal anual -hasta un punto y medio más alto para los papeles a tasa fija- y del 7,34 al 7,79 por encima de la inflación en el caso de los instrumentos emitidos con ajuste por CER que venía de pagar al 9,5% a comienzos de mes.

En sintonía, pactó márgenes del 4% sobre la tasa TAMAR (habiendo convalidado el 5% hace 20 días) y del 3,45% por encima del deslizamiento que tenga el dólar oficial por el “puchito” de $0,45 billones que captó con la Lelink por vencer a fin de abril del 2026 (la otra la declaró desierta), papel por el que había llegado a aceptar una sobretasa del 10% a mediados de octubre.

Demanda volcada a la tasa fija

“Los títulos a tasa fija o con capital ajustado por inflación concentraron el 63% de lo adjudicado (el 36% del total solo en el BONCAP a 77 días). Además, los instrumentos DLK tuvieron baja demanda; se adjudicaron U$S317 millones en la Lelink a abril, con demanda total por U$S426 millones cuando había vencimientos de ese tipo por el equivalente a U$S2691 millones”, hizo notar tras conocerse los resultados el analista Federico García Martínez.

Allanó el camino en la previa

El Tesoro, que había realizado colocaciones de corto plazo y de papeles que ofrecían cobertura cambiaria en la previa de las elecciones para tratar de aminorar la presión sobre el dólar, enfrentaba vencimientos por casi $16 billones, cifra equivalente al 39,5% de la base monetaria.

Para facilitar la administración de ese compromiso, en la previa a la subasta de hoy le había canjeado al Banco Central (BCRA) -que se hizo de muchos títulos al intervenir sobre el mercado para tratar de sostener sus precios en estos meses de incertidumbre política- sus tenencias por $1,3 billones de una Lecap (S28N5) y un título dollar-link (D28N5) por un Boncer (T30E6) y otra letra dolarizada (D16E6) por vencer en enero próximo.

La nueva curva de tasas

De este modo, redujo a $14,6 billones el compromiso inmediato, aunque medida en pesos constantes, igual el vencimiento quedó como el segundo más desafiante de los últimos años.

De allí que el Gobierno apeló, por vía del BCRA, a otra maniobra para facilitar la renovación.

Como vinieron haciendo otras administraciones, si bien flexibilizó la muy alta exigencia impuesta a los bancos por encajes, a su vez mantuvo la norma que les permite constituirla con títulos públicos -en el caso del 3,5% de los depósitos a la vista que capten del público- con bonos (excepto dollar linked) para alentar que los adquieran en las licitaciones públicas primarias con un plazo no menor a 60 días.

Además, por si fuera poco, extendió hasta fines de marzo la exigencia adicional de 5 puntos emitida en agosto pasado sobre los depósitos a la vista que vencía en noviembre “para tratar de asegurar el roll over de los $4,4 billones que le vencen del título Tamar (M28N5)”, recordaron desde Facimex Valores. De ese bono se colocaron esta vez $2,73 billones.

“El roll over apenas por debajo del 100% se debió en parte a la mayor preferencia por liquidez de cara a fin de año. Y aunque la Lecap de febrero fue el instrumento mas demandado (para el que tuvo que ceder un premio de alrededor de 200 puntos), el Tesoro fue capaz de continuar ampliando la boncap de abril 2027, de esta manera aumentando la liquidez en la parte larga de la curva de tasa fija”, evaluó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

