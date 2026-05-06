Anuncian el Shopping Fest 2026: ya hay fecha para el fin de semana de descuentos en todo el país
Más de sesenta galerías y centros comerciales de todo el país participarán del evento de tres jornadas con promociones y actividades
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Más de sesenta galerías y centros comerciales de todo el país se preparan para el Shopping Fest 2026, una propuesta de tres jornadas con promociones y actividades con el objetivo de revitalizar el consumo.
Bajo la organización de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), esta iniciativa federal busca impulsar el desarrollo de la industria y consolidar a estos espacios como puntos clave de socialización y entretenimiento.
El evento se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de mayo y desplegará una agenda recreativa en puntos estratégicos de todo el territorio nacional.
La convocatoria abarca desde grandes emblemas metropolitanos, como Unicenter y Alto Palermo, hasta centros del interior, como el Annuar Shopping en Jujuy o el Paseo del Fuego en Tierra del Fuego.
También se adhirieron al evento Devoto Shopping, Dot Baires Shopping, Tortugas Open Mall, Portal Rosario, Ribera Shopping, Córdoba Shopping, Espacio San Juan Shopping, La Barranca mall, Mendoza Shopping, Alto Comahue Shopping y Portal Trelew, entre otros.
Algunos de los centros comerciales ofrecerán descuentos de hasta 50% y 2x1, además de beneficios exclusivos con ciertos bancos. Otros hasta 30% Off, cuotas sin interés con bancos seleccionados, promociones 3x2, regalos y sorteos.
Varios shoppings traen una agenda con actividades: acrobacias, talleres de teatro y ritmos urbanos para los chicos. Además, habrá sunset test drives, una banda tributo a Airbag y DJ sets en vivo.
Definido por sus organizadores como “un nuevo evento nacional que celebra el encuentro y el placer de salir a compartir”, el Shopping Fest 2026 invita también a los usuarios a explorar las redes sociales de cada establecimiento adherido haciendo clic en sus respectivos logos dentro de la web oficial para conocer sus descuentos.
El shopping Fest se da en un contexto de una caída de consumos sostenida en el país. Según los datos del INDEC de abril 2026, las ventas en shoppings cayeron 2,1% interanual en febrero (a precios constantes) y 1,8% mensual.
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