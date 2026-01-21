Aleph respalda el desembarco de Audi en la Fórmula 1 y apuesta a una estrategia “glo-cal”

Gastón Taratuta fue uno de los pocos argentinos que participaron del megaevento realizado por Audi para revelar el auto con el que debutará en la Fórmula 1. Y no le faltaban motivos: el empresario argentino renovó su apuesta por la máxima categoría automovilística y confirmó que acompañará el ingreso de la automotriz a las pistas.

En diálogo con LA NACION, Taratuta anticipó que Aleph -la firma especializada en publicidad digital en mercados emergentes que creó dos décadas atrás- será socia oficial del Audi Revolut F1 Team , en una alianza que consolida su presencia en uno de los escenarios deportivos más competitivos y globales del mundo.

La presentación tuvo lugar ayer en un complejo industrial de Berlín que fue convertido en lo que definió como un “escenario cinematográfico”, y reunió a más de 600 personas, incluidos Gernot Döllner, CEO de Audi, el equipo de ingeniería y los pilotos Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Gastón Taratuta, creó Aleph dos décadas atrás Alejandro Baccarat

Aleph ya había dado un primer paso en la F1 en 2025, al apoyar al equipo Stake F1 Team Kick Sauber. “Esta asociación es más que un patrocinio; es un reflejo de lo que somos. Stake F1 Team KICK Sauber y Aleph comparten la misma determinación: empujar los límites, innovar y mirar hacia adelante. Al igual que un equipo de F1, prosperamos en un entorno de transformación continua, donde la resiliencia y el pensamiento estratégico definen el éxito”, explicó Taratuta en ese entonces.

El paso a Audi se dio de forma natural. En 2024, Audi había confirmado la adquisición de la escudería francesa Sauber y el 100% de las acciones mayoritarias del equipo, propiedad del grupo Islero Investments. “Los miembros de los Consejos de Supervisión de Audi y Volkswagen decidieron reforzar el compromiso con la Fórmula 1 y acelerar los preparativos para el inicio de la temporada 2026. Audi tiene previsto adquirir una participación del 100% en el Grupo Sauber”, había anunciado la automotriz en su página web.

Visión global y local

Para Taratuta, la incorporación de Aleph a la Fórmula 1 tiene varias aristas. Por un lado, señaló que al igual que Sauber, Aleph se define como una empresa que creció en mercados subatendidos y construyó su red global desde los bordes del sistema; mientras que también Audi lo identifica por su apuesta a nuevos proyectos y desafíos.

Asimismo, enfatizó que la Fórmula 1 ofrece una plataforma global con un fuerte anclaje local, alcanzando a millones de fanáticos en todo el mundo. “La Fórmula 1 es un deporte global con ejecución local. Tiene más de 800 millones de fans en el mundo y carreras que van de Singapur a México”, señaló.

En línea con su proyección global, consideró: “La Argentina tiene la chance de vender productos y servicios en el mundo; hay que trabajar muy duro y tener fe de que es posible. La única forma de poder agrandar la torta es exportando servicios. El 70% de nuestro negocio corresponde a Europa, Medio Oriente, África y Asia; mientras que el restante 30% corresponde a América Latina -y solo el 2% a la Argentina”.

El movimiento ubica a Aleph en un grupo reducido. Se posiciona como el tercer unicornio argentino en acompañar a la Fórmula 1, junto con Globant y Mercado Libre.