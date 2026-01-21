Aleph respalda el desembarco de Audi en la Fórmula 1 y apuesta a una estrategia “glo-cal”
El unicornio argentino, fundado por Gastón Taratuta y especializado en publicidad digital en mercados emergentes, renovó su apuesta por la máxima categoría automovilística
- 3 minutos de lectura'
Gastón Taratuta fue uno de los pocos argentinos que participaron del megaevento realizado por Audi para revelar el auto con el que debutará en la Fórmula 1. Y no le faltaban motivos: el empresario argentino renovó su apuesta por la máxima categoría automovilística y confirmó que acompañará el ingreso de la automotriz a las pistas.
En diálogo con LA NACION, Taratuta anticipó que Aleph -la firma especializada en publicidad digital en mercados emergentes que creó dos décadas atrás- será socia oficial del Audi Revolut F1 Team, en una alianza que consolida su presencia en uno de los escenarios deportivos más competitivos y globales del mundo.
La presentación tuvo lugar ayer en un complejo industrial de Berlín que fue convertido en lo que definió como un “escenario cinematográfico”, y reunió a más de 600 personas, incluidos Gernot Döllner, CEO de Audi, el equipo de ingeniería y los pilotos Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.
Aleph ya había dado un primer paso en la F1 en 2025, al apoyar al equipo Stake F1 Team Kick Sauber. “Esta asociación es más que un patrocinio; es un reflejo de lo que somos. Stake F1 Team KICK Sauber y Aleph comparten la misma determinación: empujar los límites, innovar y mirar hacia adelante. Al igual que un equipo de F1, prosperamos en un entorno de transformación continua, donde la resiliencia y el pensamiento estratégico definen el éxito”, explicó Taratuta en ese entonces.
El paso a Audi se dio de forma natural. En 2024, Audi había confirmado la adquisición de la escudería francesa Sauber y el 100% de las acciones mayoritarias del equipo, propiedad del grupo Islero Investments. “Los miembros de los Consejos de Supervisión de Audi y Volkswagen decidieron reforzar el compromiso con la Fórmula 1 y acelerar los preparativos para el inicio de la temporada 2026. Audi tiene previsto adquirir una participación del 100% en el Grupo Sauber”, había anunciado la automotriz en su página web.
Visión global y local
Para Taratuta, la incorporación de Aleph a la Fórmula 1 tiene varias aristas. Por un lado, señaló que al igual que Sauber, Aleph se define como una empresa que creció en mercados subatendidos y construyó su red global desde los bordes del sistema; mientras que también Audi lo identifica por su apuesta a nuevos proyectos y desafíos.
Asimismo, enfatizó que la Fórmula 1 ofrece una plataforma global con un fuerte anclaje local, alcanzando a millones de fanáticos en todo el mundo. “La Fórmula 1 es un deporte global con ejecución local. Tiene más de 800 millones de fans en el mundo y carreras que van de Singapur a México”, señaló.
En línea con su proyección global, consideró: “La Argentina tiene la chance de vender productos y servicios en el mundo; hay que trabajar muy duro y tener fe de que es posible. La única forma de poder agrandar la torta es exportando servicios. El 70% de nuestro negocio corresponde a Europa, Medio Oriente, África y Asia; mientras que el restante 30% corresponde a América Latina -y solo el 2% a la Argentina”.
El movimiento ubica a Aleph en un grupo reducido. Se posiciona como el tercer unicornio argentino en acompañar a la Fórmula 1, junto con Globant y Mercado Libre.
