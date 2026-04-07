El leasing, una herramienta de crédito que renace con la estabilidad macro

Con 30 años en el mercado, The Capita Corporation –una empresa perteneciente a Banco Comafi- fue pionera en el servicio de leasing en el país, el instrumento financiero que permite usar un bien (un vehículo o maquinaria, por ejemplo) con la opción de compra al final del contrato. En el marco del evento sobre Aviación y Turismo realizado por LA NACION, Gabriela Tolchinsky, CEO de la compañía, se refirió al momento que vive el financiamiento en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y remarcó la importancia de “educar” a los potenciales tomadores de crédito sobre los beneficios de la herramienta.

“Comafi busca estar cerca de los clientes a través de soluciones innovadoras. The Capita Corporation es una empresa de leasing que el año pasado cumplió 30 años en el mercado. Somos la compañía número uno de leasing y nos especializamos en bienes”, afirmó.

La ejecutiva señaló a propósito de la temática del evento que The Capita Corporation financia hoy la compra de aviones y helicópteros nuevos y usados (junto con otros bienes como vehículos, el rubro principal) a plazos de entre tres y cinco años.

“El leasing es una herramienta ampliamente utilizada en el mundo y la región, que en la Argentina tiene un potencial de crecimiento de entre 10 y 12 veces para estar en el promedio de América Latina en relación a su PBI –dijo-. Obviamente cuando las condiciones macro del financiamiento y del crédito están más estables, resurge y volvemos a hacer esta docencia. Creo que en el sector [de aviación] particularmente resulta muy atractivo: el leasing tiene beneficios impositivos y las empresas comprenden esto rápidamente”.

Tolchinsky aseguró que el proceso de otorgamiento del leasing “es más sencillo de lo que la gente cree” y explicó: “Nosotros somos como un intermediario entre lo que el cliente, el tomador, ya tenía en mente adquirir, y el proveedor. Cuando tiene definido cuál es el bien que quiere, ahí aparecemos nosotros para financiarlo. La diferencia es que en el leasing el banco es el propietario del bien. Nosotros firmamos un contrato de leasing con el cliente, le ponemos la orden de comprar al proveedor para poder tener la titularidad, y cuando el bien está disponible el proveedor se lo entrega al tomador y empieza a pagar”. Las líneas disponibles son en pesos y en dólares, sumó.

Tolchinsky resaltó que cuando las condiciones macroeconómicas son más estables, aumenta la visibilidad de una herramienta como el leasing, y mencionó entre sus beneficios que “ya está incorporado en el Código Civil y Comercial de la Argentina con la Reforma de 2015, con lo cual no hay ninguna duda de que el leasing es sólido. Y es muy dúctil”. Al respecto, enumeró que pueden adquirirse a través de la herramienta desde vehículos y aviones a drones o equipos médicos, por ejemplo.

En el caso de The Capita Corporation, dijo, la empresa procura siempre estar cerca de nuevos bienes para sumarlos a su lista de financiamiento, como paneles solares o drones. “Vamos evolucionando con la tecnología”, indicó. La compañía posee una flota de más de 5000 vehículos y recientemente lanzó al mercado EcoLeasing para bienes sustentables, señaló la CEO. “Este año saldremos con M2 Leasing para inmuebles comerciales”, adelantó.

Respecto de las ventajas impositivas del leasing, destacó que el pago del canon puede deducirse del impuesto a las Ganancias y que el IVA se paga con cada cuota mensual, “lo cual representa un atractivo adicional”. Para el caso de aeronaves, apuntó que “la vida útil de los aviones es larguísima, pero la vida útil contable impositiva es de cinco años. En general, ofrecemos los leasing a tres años, entonces hay un efecto de acelerar la deducción para el impuesto a las Ganancias".