El mensaje de Caputo sobre el dólar después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones

En medio de la euforia que reinaba en la sede de La Libertad Avanza (LLA) tras la victoria oficialista en las legislativas, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la continuidad del esquema de bandas para el dólar. “Sabemos que arriba no va a ir porque está en el techo de la banda”, dijo en una escueta declaración.

Cuando un periodista que estaba haciendo la cobertura en el Hotel Libertador le preguntó al funcionario si el dólar a 1500 estaba bien y si quedaría en ese valor, Caputo aseguró que “el esquema de la banda sigue” y que la moneda estadounidense “flota como siempre, dentro de ese piso y el techo”. Días atrás, el ministro había dicho sentirse cómodo con un dólar a $1500.

Al ser consultado por si se había comunicado con algún representante de Estados Unidos tras la elección, Caputo dijo: “Sí, claro. Están contentos, obvio”.

El dólar se desploma $145 tras el resultado electoral

La contundente victoria de LLA derivó en que este lunes el dólar amaneciera con una fuerte tendencia a la baja. Además, las acciones argentinas trepaban más del 45% en Nueva York y los bonos soberanos mostraban subas de dos dígitos.

Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/jbmUO0bXpt — Prensa BNA (@prensabna) October 27, 2025

En la primera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial minorista aparecía en las pizarras del Banco Nación a $1370. Se trata de una caída de $145 frente al cierre del viernes (-9,5%), cuando alcanzó los $1515, el valor nominal más alto del que se tenga registro.

En otras entidades financieras, cerca de las 10 de la mañana se encontraban precios apenas por encima. Por ejemplo, en el homebanking del Banco Santander se consiguen los dólares a $1400; mientras que también se ofrecen los billetes verdes a $1400 en el Banco Galicia.

Lo mismo se replica en el tipo de cambio oficial mayorista. Luego de que el viernes cerrara a centavos del techo de la banda de flotación, este lunes abre a $1357,49, equivalente a una caída diaria de $134,22 (-9%).