El mercado cree que la inflación de este año duplicará a la prevista en el presupuesto

Para los analistas del mercado, la inflación habría cerrado 2025 levemente por encima del 31% anual tras haberse movido -según se pronostica- entre el 2,3% y el 2,4% en diciembre -el dato se conocerá el martes- y se irá contrayendo levemente en los próximos meses para permitir que dicho nivel caiga hasta ubicarse entre un 20,1% y 22,5% este año.

De ser así, alcanzaría su menor nivel de los últimos diez años, aun cuando entre en vigencia el rediseño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que ya comenzó a aplicar el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), y que -se sabe- podría empujar levemente al alza ese indicador al actualizar ponderaciones de consumo.

La nueva hoya de ruta del mercado

El dato surge del Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) recientemente publicado por el Banco Central (BCRA) que -entre el 23 y el 30 de diciembre- recogió proyecciones de 44 encuestados, entre consultoras (32) y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras.

Esa nueva hoja de ruta del mercado muestra una “brecha” con las proyecciones más optimistas sobre las variables de la economía que plasmó el Gobierno en el presupuesto 2026 aprobado hace semanas.

La administración Milei dejó constancia allí de que espera para 2026 una inflación del 10,1%, es decir, de la mitad que estiman los analistas, y que aguarda un crecimiento del 5%, contra el del 3,3 al 3,4% -en promedio- que pronostican los economistas del REM.

Crecimiento magro...

Otra divergencia importante durante 2026 aparece en torno a la evolución del dólar al que el mercado espera ver en $1753 para fin de año -con un aumento del 21%- y que el Gobierno, antes del rediseño en el criterio de actualización de las bandas cambiarias, imaginaba en $1423 para entonces.

Por lo pronto, el nuevo REM muestra que, pese a que los analistas en general recalcularon levemente al alza sus proyecciones de inflación para el futuro, mantienen inalterable la previsión de un proceso de desinflación consolidado, aunque más lento de lo que se lo imaginaban hasta hace unos meses.

En baja, pero más lento...

De hecho, para el mes en curso proyectan una inflación general del 2 al 2,1% (+0,1 p.p. respecto del REM previo), que en adelante continuaría “un sendero descendente que se extiende hasta junio”, cuando la inflación mensual alcanzaría un piso que se ubicaría entre el 1,5% y 1,7%, según la previsión general o el promedio de los 10 pronosticadores que fueron identificados como más certeros (TOP-10).

“Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para diciembre en 2,3% (+0,3 p.p. respecto del REM previo) y para el primer mes de 2026 se proyecta una inflación nivel general de 2% (+0,1 p.p. respecto del REM previo) previendo los analistas que continuará un sendero descendente que se extiende hasta jun-26 cuando la inflación mensual alcanza 1,5%”, agrega el informe.

Este comportamiento estaría de la mano de un dólar que se mantendría calmo a lo largo del año, aun cuando el BCRA se sume a quienes lo demandan en la plaza local (prevé comprar entre US$10.000 y US$17.000 millones) para recomponer sus reservas.

Dólar controlado.

“La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1484,3 por dólar para el promedio de enero de 2026 (-$16,7/US$ contra el REM anterior), lo que arroja una variación interanual esperada de 42,2%”, detalla el relevamiento.

“Para diciembre de 2026, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1753/US$, lo que arroja una variación interanual esperada de 21,0%”, agrega luego para dejar en claro esa presunción.

Ello incluye un supuesto de tranquilidad en el nivel de las tasas de interés en pesos, que se moverían levemente a la baja siguiendo la caída de la inflación. “Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para diciembre de 2026 de 21,0% nominal anual, equivalente a una TEM de 1,75%”, se señala.

En términos de actividad, el mercado estima que el 2025 habría cerrado con una expansión del PIB del 0,4% en el cuarto trimestre ajustado por estacionalidad respecto al tercer trimestre (-0,4 p.p. respecto al REM previo).

(250722) -- BUENOS AIRES, 22 julio, 2025 (Xinhua) -- Un trabajador acomoda piezas de carne vacuna en una carnicería, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 22 de julio de 2025. El consumo de carne vacuna por habitante en Argentina registró un aumento de 5,2 por ciento interanual en junio, mostrando una fuerte recuperación tras los niveles mínimos en décadas alcanzados en 2024, informó el lunes la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados del país. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ra) (ce) [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Pero cree que ese crecimiento se fortalecería al 0,9% en el trimestre actualmente en curso y mantendría su tendencia para llegar al 1% en el segundo trimestre del año (último horizonte planteado). Aun así, la tasa de expansión para todo 2026 la imaginan entre un 3,3 y 3,5%, como fue antes mencionado, según el promedio general o la mediana del TOP-10.

Todo eso pese al dinamismo que mantendría el sector externo, ya que suponen que al comercio exterior de bienes cerraría 2026 con un saldo de la balanza favorable en casi US$11.000 millones, gracias a exportaciones (FOB) que llegarían hasta los US$91.407 millones (US$907 millones más que la encuesta previa) y frente a importaciones (CIF) que totalizarían US$80.442 millones (US$1056 millones menos que el REM previo).

El mapa de previsiones de los analistas para este año incluye una tasa de desocupación abierta que se mantendría levemente debajo del 7%, sin grandes cambios respecto al nivel actual, aunque el TOP-10 corrigió esa estimación más fuerte a la baja “pronosticando una tasa de 6,6% en el cuarto trimestre del año 2026 (-0,6 p.p. respecto del REM previo)”, detalla el informe.

Y contempla que se mantendrá una política fiscal responsable que le permitiría al Sector Público Nacional no Financiero obtener este año un superávit de entre $15,3 y $16 billones para el año en curso.