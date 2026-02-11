El PAMI pagó prestaciones adeudadas y las clínicas de la Patagonia anunciaron que normalizaron sus servicios

El PAMI pagó finalmente hoy las prestaciones ” que vencieron en el mes de enero" a las clínicas ubicadas en Neuquén, La Pampa, Chubut y Río Negro, que ayer habían comenzado a aplicar restricciones en los servicios, afectando a los afiliados de la obra social de jubilados. Así lo comunicaron las propias entidades de salud, que informaron que retomaron de manera inmediata “la normal prestación de servicios”.

El escrito de las instituciones prestadoras también señala que las autoridades del PAMI se comprometieron “a iniciar el trabajo en una ‘mesa técnica’ para revisar los valores retributivos de los servicios médicos que prestamos, en vistas a poder adecuar los mismos, en la medida de lo posible, para darle viabilidad al sistema”.

Las clínicas manifestaron no tener certeza, “ni siquiera una previsión aproximada”, respecto de si cobrarán a término lo que tendrá vencimiento en los próximos días. “Quedamos expectantes a que la situación de morosidad tienda a regularizarse y que los aranceles de las prestaciones puedan adecuarse a la realidad económica”, afirma un comunicado. Según las entidades, lo cobrado entre ayer y hoy debió haberse percibido en enero, y corresponde a servicios dados a los pacientes en noviembre.

Rubén Kowalyszyn, director médico de la Clínica Viedma y del Policlínico de San Antonio Oeste, había explicado a LA NACION que en la Patagonia el PAMI tiene un sistema de pagos por módulos de servicios, a diferencia del régimen capitado (que fija un pago determinado por cada afiliado que se atiende). Y afirmó: “En los últimos 24 meses, los módulos perdieron contra la inflación un 60% de su valor” y en algunos casos no se cubren los costos de las prestaciones.

Durante la tarde de ayer, martes (después de que las clínicas habían advertido sobre la aplicación de restricciones a los servicios), empezaron a recibirse pagos por internaciones. Desde el PAMI señalaron entonces que se terminarían de hacer todas las cancelaciones mañana, jueves. Pero, según las clínicas, eso ocurrió finalmente hoy y, por tanto, se decidió no aplicar más limitaciones a los servicios.

Las instituciones que firman el comunicado son las clínicas San Miguel y del Valle, el Instituto Pueblo de Luis, el Sanatorio de la Ciudad y el Instituto Cardiovascular Rawson, en Chubut. En Río Negro, Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. De Neuquén, ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. Y en La Pampa, el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo, la Clínica Regional, la Clínica Santa Teresita, Diagnóstico Integral Medico y Fundación Faerac.