El riesgo país perforó nueva barrera: qué tan cerca está la Argentina de volver a los mercados internacionales de deuda

La Argentina está cada vez más cerca de volver a los mercados internacionales de deuda. Esta semana el riesgo país perforó la barrera de los 500 puntos básicos, un hecho que no ocurría hace más de siete años y medio, y confirmó la renovación del apetito por el riesgo argentino. Si la tendencia se observaba desde que se conoció el resultado de las elecciones legislativas de octubre, en enero se reforzó tras la compra de más de US$1000 millones de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

En enero, hubo dos grandes novedades que impactaron sobre los bonos soberanos, de cuyo precio se desprende el riesgo país. En primer lugar, el 9 de enero el Gobierno cumplió con el pago de los cupones e intereses de los títulos Bonares y Globales, una noticia positiva para un país que tiene nueve defaults en su historial. Pero además, hace tres semanas que el Central viene comprando reservas de forma ininterrumpida, lo que reafirma la capacidad de pago a futuro.

Esto provocó que los títulos soberanos se tiñeran de verde y que el riesgo país toque este martes los 494 puntos básicos, la cifra más baja desde el 11 de junio de 2018. Pero todavía queda camino por recorrer. Durante la administración de Mauricio Macri, el indicador que elabora JP Morgan llegó a tocar los 342 puntos básicos en octubre de 2017, valores a los que aspiran llegar desde el Gobierno actual.

“Que el riesgo país se acerque a los 500 puntos es relevante porque refleja una mejora en la percepción de riesgo soberano, asociada al proceso de estabilización y a la recomposición de reservas. Más que un nivel puntual, lo importante es la señal de que el mercado empieza a validar un régimen de menor volatilidad”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

El Gobierno esperaba tener un riesgo país de 350 puntos básicos en diciembre de 2025 ANGELA WEISS - AFP

De hecho, entre el resultado del oficialismo en las elecciones de octubre, el apoyo de Estados Unidos, la salida del cepo cambiario minorista y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, esperaba que a finales de 2025 el riesgo país estuviera en torno a los 300 o 350 puntos básicos. “La Argentina hace décadas dilapidó la credibilidad y recuperarla no es fácil”, afirmó en diciembre pasado, luego de ver que sus proyecciones no se cumplieron.

Sin embargo, tras lateralizar en torno a los 550 puntos básicos en el últimos mes y medio, esta semana hubo un quiebre en la tendencia. Esto le abriría a la Argentina las puertas del mercado internacional de deuda, lo que permitiría refinanciar parte de los vencimientos de deuda en dólares que se vienen, más abultados de cara a 2027. El Gobierno testeó al mercado y colocó deuda por US$1000 millones a mediados de diciembre, un hito que no ocurría desde 2018, pero en aquel entonces se hizo bajo legislación local y hubo poca demanda del exterior.

Para Adrián Yarde Buller, chief economist & strategist de Facimex Valores, en la última semana ayudó el crecimiento del apetito por el riesgo emergente a nivel internacional, pero con un foco particular en “historias de normalización” como la Argentina. Ejemplo de esto fue la emisión de deuda de Ecuador, que colocó un nuevo bono a una tasa del 8,75% anual, lo que marcó lo que podrían ser los próximos pasos a nivel local.

“La vuelta de Ecuador al mercado confirmó que hay financiamiento abundante para países de alto riesgo cuando el sendero de reformas es claro. Y ahora el mercado ve a la Argentina como el candidato natural a recuperar el acceso al mercado después de Ecuador, por eso se acentuó la baja del riesgo país. A nivel local también contribuyó la aceleración en el ritmo de compras de divisas del BCRA, pero creo que es algo secundario en comparación al viento de cola que está llegando gracias al escenario internacional", agregó.

El BCRA compró más de US$1000 millones desde que arrancó el año [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Con la nueva baja del riesgo país, la tasa de rendimiento de la Argentina se encuentra en torno al 9% anual. Para Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros, el próximo objetivo que tendría que alcanzar el indicador es tocar los 450 puntos básicos, algo que se conseguirá de continuar con el principio de disciplina fiscal que mostró el Gobierno en los primeros dos años de gestión.

“Es una buena noticia que nos acerquemos a una tasa de un dígito para colocar deuda, y en un plazo mayor a cinco años. ¿Qué tendría que pasar para que todo esto ocurra? Primero, no se tiene que usar esta baja del riesgo país para tener una posibilidad de endeudarse y financiar el déficit, algo que hizo la Argentina en otras ocasiones. Pero además, tiene que seguir el viento a favor en el frente externo y que el Banco Central compre dólares todos los días, sin que esto nos genere un atraso cambiario, y que la inflación baje un poco más rápido de lo que lo viene haciendo", resumió.

Incluso tras haber retrocedido 13% desde que arrancó el año, la Argentina tiene uno de los indicadores más altos de la región. Al ver lo que ocurre en países vecinos, Uruguay tiene un riesgo país de 69 puntos básicos; mientras que en Chile es de 90 puntos; en Perú asciende a 127 unidades; y en Brasil es de 190 puntos. Es decir, un cuarto del índice que hay a nivel local.

Riesgo país de América Latina al lunes 26 de enero de 2026. Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Pero las perspectivas para este año son positivas. Para Yarde Buller, el escenario para 2026 es que el riesgo país de la Argentina converja a 1,25 veces el riesgo de los países emergentes de más alto riesgo, que hoy sería consistente con un indicador en torno a los 387 puntos básicos.

“La clave para alcanzar este nivel objetivo será que se mantenga cierta estabilidad del contexto global, mientras a nivel local será importante consolidar los avances en el proceso de desinflación y el BCRA pueda dar nuevos pasos hacia la normalización del mercado cambiario mientras sostiene el ritmo de acumulación de reservas planeado para el año”, cerró.