Caputo explicó por qué el riesgo país no baja y adelantó cuáles son sus expectativas

Acumular reservas en el Banco Central, eliminar las restricciones cambiarias que todavía están vigentes y aprobar en el Congreso algunas de las reformas que serán “bisagra para la Argentina”. Esos son algunos de los objetivos que se puso el ministro de Economía, Luis Caputo, para los próximos años de gestión de gobierno. Sin embargo, el funcionario lamentó que “ganar la credibilidad es muy difícil” a nivel internacional, una percepción que todavía se ve en los niveles de riesgo país, a un día de salir a testear el mercado de capitales con la emisión de un nuevo bono.

“Muchos tienen la idea de que el Fondo nos va a obligar a flotar, que vamos a comprar dólares como locos de un día para otro, pero eso no va a ser así de ningún modo. Es importante hacerlo a medida que la demanda de pesos aumenta, porque si uno compra desenfrenadamente dólares, que no es posible porque no da la profundidad del mercado de cambios, uno estaría autogestionando una suba artificial del dólar que desanclaría las expectativas”, explicó.

La acumulación de reservas es una de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hace meses está bajo la lupa de los economistas. Aunque el Gobierno hizo algunas compras de divisas en las últimas semanas, no será la única vía.

El Gobierno analiza un repo (préstamo garantizado) por US$7000 millones con bancos internacionales y otros US$1000 millones los buscará sumar con la emisión de un nuevo bono este miércoles, algo que no ocurría desde 2018. Para el ministro, el título se colocará a una tasa por debajo del 9% anual.

“Hay que respetar mucho a los mercados, pero está la capacidad de comprimir el riesgo país enormemente. Una parte del tema es que no son bonos convencionales, la idea es mostrarle al mercado que, si tuviéramos uno más convencional, probablemente el riesgo país sería otro. Veremos qué sale mañana”, agregó.

El Presidente y Fundador de Grupo IEB y de la Fundación, Juan Ignacio Abuchdid, le dio un premio reconocimiento al ministro de Economía

Todavía el indicador que elabora el JP Morgan se ubica en torno a los 650 puntos básicos. Son valores lejanos a las estimaciones que tenía el ministro en su cabeza. Entre las elecciones legislativas, el apoyo de Estados Unidos, la salida del cepo cambiario y el acuerdo con el FMI, Caputo esperaba que para esta altura del año el riesgo país se encontrase en torno a los 300 o 350 puntos básicos.

“Quiere decir que evidentemente no hay una credibilidad. Siempre hay trabajo por hacer, pero la credibilidad es muy difícil. La Argentina hace décadas dilapidó la credibilidad y recuperarla no es fácil”, acotó, durante una charla con el presidente y fundador de Grupo IEB y de la Fundación, Juan Ignacio Abuchdid.

En esa línea, explicó que la acumulación de reservas debe ser “prolija” y acompañar el crecimiento de la demanda de dinero, algo que ocurre históricamente en el mes de diciembre. “Tratamos de lograr que la acumulación de reservas sea ordenada y lo más barata posible, que no tenga costo financiero asociado”, detalló.

Además, en pleno escenario de estabilidad cambiaria, el ministro también aprovechó para volver a defender el esquema de bandas cambiarias y le respondió a los economistas que criticaron el programa de Gobierno al decirles que “es pretencioso” querer flotar libremente de un día para otro con la volatilidad política que tiene la Argentina. También aclaró que esperan avanzar en eliminar las últimas restricciones cambiarias que aplican sobre las empresas, pero aclaró que “no nos apura algo en particular”.

El Gobierno anunció que vuelve al mercado de capitales con un bono a 2029 con una tasa de 6,5%

“Pasamos del capitalismo al comunismo, diferentes ideologías. Hoy mismo vemos un modelo donde algunos gobernadores e intendentes aplican lo que hacían cuando eran gobierno: tener déficit y financiarlo con suba de impuestos, de tasas y deuda”, aseveró. La crítica fue puntual al municipio de Pilar, que subió la Tasa de protección ambiental al 2% para las grandes cadenas, a quien tildó de un “irresponsable absoluto” y de un “pésimo administrador”.

Para reforzar el mensaje, recordó que La Libertad Avanza “es un Gobierno que viene a bajar impuestos” y ejemplificó con el recorte de las retenciones al agro que anunció el Gobierno mediante X. La noticia se conoció minutos antes de que Caputo se suba al escenario, en un martes lluvioso que reunió a empresarios, economistas y analistas en la sala de conferencias del Hotel Four Seasons.

“La reforma laboral es clave. Venimos a bajar impuestos, la forma de conseguir el mayor superávit para bajar impuestos ya no pasa por el ajuste fiscal, porque ya hemos hecho la mayor parte. Hoy pasa por dos cosas: que la economía crezca y que haya más formalidad. Cada cuatro puntos que la economía crece, recuperamos un punto de recaudación. Si logramos crecer y tener un mayor superávit, mayor será la posibilidad de devolverle a la gente con la baja de impuestos”, explicó.

En números, estimó que si la economía crece a una tasa del 6% anual durante los próximos seis años, el Gobierno podrá devolverle al sector privado unos US$500.000 millones. Sin embargo, reafirmó que para eso la reforma laboral es fundamental, porque hace 14 años en la Argentina no aumenta el empleo formal.

“Le hicieron creer a los empresarios que pueden ser competitivos si somos un país de merda (SIC). Pero no, son súper competitivos. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que solo se puede ser competitivo si la industria está protegida y el tipo de cambio está por las nubes. Acá van a florecer nuevos negocios y se van a dar cuenta de que es momento de invertir y competir. Era más fácil para algunas empresas o industrias, que para ganar plata algunos creyeron que tenían un negocio genuino que no tenían. Pero no funciona así”, cerró.