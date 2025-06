El titular de ARCA explicó cómo será el pago de Ganancias para quienes se adhieran al régimen simplificado

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, dio más detalles este viernes de las medidas económicas e impositivas anunciadas por el Gobierno y, en eso, contó cómo será el pago de Ganancias para quienes se adhieran al nuevo régimen simplificado.

Además, sumó información sobre el proyecto que remitieron desde la Casa Rosada al Congreso para la segunda etapa del plan para sacar los dólares del colchón, con el que buscarán un “blindaje” sobre los contribuyentes para que no tengan problemas si hay un cambio de administración nacional.

En relación con el pago del Impuesto a las Ganancias, Pazo otra vez insistió con la adhesión al nuevo régimen simplificado que propone el Gobierno. El jueves, durante la conferencia que dio en la Casa Rosada junto al diputado y futuro candidato libertario José Luis Espert, ya había tildado a este plan como un gran incentivo para los monotributistas.

“ARCA va a calcular el monto del Impuesto a las Ganancias a pagar solo por lo facturado durante el ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio y su consumo personal”, remarcó Pazo en Radio Rivadavia y explicó: “Una vez que el ciudadano cargue sus facturas, sus consumos deducibles, el Estado (ARCA) le predetermina un impuesto y si el ciudadano lo paga, tiene efecto liberatorio. Si se realiza el pago en término, queda blindado a futuro. El límite de fiscalización solo va al año anterior y se presume la exactitud de las declaraciones juradas de ganancias e IVA no prescriptas. Una vez que entraste en el Régimen Simplificado de Ganancias, si vos pagaste lo que ARCA te predeterminó, yo no te puedo mirar más la exactitud de lo que vos me presentaste como facturación y gastos deducibles”.

De todas formas, como ya habían señalado desde el Ministerio de Economía, en caso de que el contribuyente no esté de acuerdo con el monto del impuesto que le quiera cobrar la agencia de recaudación, podrá hacer un descargo y presentar documentación.

De esta forma, Pazo insistió con que “cualquier ciudadano de la Argentina” se podrá adherir al nuevo régimen de Ganancias y que, en ese caso, el Gobierno ya no requerirá información sobre el patrimonio y los consumos de las personas, sino que se van a basar en en la facturación y los gastos deducibles.

“Por lo cual, si uno quiere exteriorizar algún bien y tiene un incremento patrimonial no justificado que no le cierre con su facturación, no va a tributar sobre esa porción si adhiere al régimen simplificado. Sobre esa porción de incremento patrimonial no justificado no va a tener alícuota, la alícuota es cero”, refirió, pero aclaró: “Sí va a tener que pagar Bienes Personales”.

Asimismo, detalló que en el marco de este programa se harán “anónimos” los consumos personales y se reducirá la carga de información que hasta ahora compartían los vendedores con ARCA. “A los ciudadanos les vamos a permitir ingresar en su patrimonio lo que quieran exteriorizar: cinco departamentos, US$200.000 dólares en un plazo fijo, si quieren comprar bonos, un auto, una moto... Y sobre ese incremento patrimonial no van a tener que pagar Ganancias si adhieren al régimen simplificado”, destacó.

En tanto, Pazo aseguró que esto no se trata de un “blanqueo”, por lo que no habrá beneficios para los pagadores históricos.

En relación con el proyecto que mandaron al Congreso como complemento a las medidas, dijo que es importante como “blindaje” para que el Régimen Simplificado de Ganancias “no pueda ser vulnerado si viene un gobierno de otro signo político”.

“Eso es muy importante porque queremos blindar para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran a este régimen y quitarles el miedo a un cambio de administración”, señaló.

Tal como dijo ayer, Pazo también indicó que esta administración busca pasar de la idea de que los 47 millones de argentinos son evasores al “principio de inocencia fiscal”. Ese es el motivo, planteó, por el que se subieron también los umbrales de delitos tributarios: la evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones; y la agravada, de $15 millones a $1000 millones.

“Ahora los temas de evasión impositiva, de impuestos, se resuelven con dinero. Los temas de impuestos se resuelven pagando”, enfatizó.