Dolarización. Cavallo intenta mostrar sus beneficios con un video

Ya retirado de la política, el exministro de Economía Domingo Cavallo, artífice del plan de convertibilidad, insiste en que la Argentina necesita que se tomen medidas más contundentes en política cambiaria. Se refiere principalmente a un desdoblamiento del mercado de cambio, aunque deja ver también otras opciones.

A 20 años de la dolarización de Ecuador, Cavallo compartió en su blog personal mediante un video un informe de ese país en el que sus impulsores reflexionan sobre las consecuencias de la decisión y consideran que le dio una "segunda oportunidad" a un país azotado por una inflación de dos dígitos y crisis económicas recurrentes.

Cavallo -que durante su gestión estableció una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense- señaló que esta semana expondrá sobre los 20 años de dolarización en Ecuador, y comentó que para preparar su ponencia le resultaron especialmente "instructivas" las opiniones de Jamil Mahuad, el expresidente ecuatoriano que el 9 de enero de 2000 adoptó la decisión de reemplazar por dólares el sucre, y de Alfredo Arizaga, su ministro de Economía. Esas opiniones, recogidas en un programa de televisión del canal Ecuavisa, pueden ser utilizadas también para trazar paralelismos y diferencias con la Argentina.

En comunicación desde Boston, Jamil Mahuad dijo que fue "una decisión absolutamente técnica". En sus términos: "Un presidente no dolariza cuando quiere. Un presidente dolariza cuando puede y tiene que poner tres patas juntas: los fundamentos de la macroeconomía, el comportamiento de la población y los apoyos políticos para que esto se dé. Si no está estudiada técnicamente o la población no la acepta, o no hay apoyos políticos, no puede salir", sostuvo.

El exmandatario se refirió a un escenario previo en el que ya existía una dolarización de hecho. Además, aseguró que Ecuador "era un país enfermo" porque "venía más de 20 años con inflación de dos dígitos; más de 20 años con devaluaciones monetarias terribles. Ese país en una situación estructural terrible de pronto es golpeado por el fenómeno [climático] del Niño, que produce un desangre terrible de dólares porque dejamos de exportar banano y camarón", detalló.

Para Mahuad, era urgente "conseguir una transfusión de sangre (dólares) que solo podía venir del Fondo Monetario Internacional", lo que representaba un problema frente al plan de dolarizar. "Que quede muy claro: FMI y dolarizacion son absolutamente incompatibles. El FMI cree siempre en la flotación de la moneda, que es el otro extremo de la dolarización, que es la rigidez total de la moneda", recordó.

Finalmente,y luego de cinco meses de Gobierno, Mahuad anunció la dolarización. Según el informe, uno de los resultados fue que se logró domar la inflación de dos dígitos. Entre diciembre de 1998 y diciembre de 1999 la inflación pasó de 43,4% al 60,7%. Si bien en 2000, luego de la dolarización, llegó al pico máximo, de 91%, posteriormente se estabilizó.

"Para 2002 la inflación cayo al 9,4% y no volvió a subir en los siguientes 17 años. De hecho, entre 2017 y 2019 el país registró cifras negativas, llegando al -0,07%, una señal de la contracción económica", detalló el informe. También aumentó el poder adquisitivo del salario, mejoraron los índices de pobreza y se redujeron del 70% al 15% las tasas de interés.

Mahuad dijo que era "imposible" tomar la decisión de dolarizar bajo consenso. "Yo dolaricé sin el Fondo, sin el Banco Central, con la mitad del Congreso. Dolaricé contra los sindicatos, contra los indígenas, contra un montón de ONGs y opiniones de personas ilustres de la economía que escribían que era una barbaridad", dijo.

"Ahora, que ya pasaron 20 años, y cuando todo el mundo lo aplaude, parece fácil y me cuestionan por qué no lo hice antes, por qué me demoré", apuntó Mahuad, que a los pocos meses fue derrocado y reemplazado en la Presidencia por Gustavo Noboa que, rodeado de las mismas personas que habían impulsado el plan de dolarización, mantuvo la hoja de ruta.

Este fin de semana Cavallo también se refirió al tema en una entrevista con el diario Perfil. "Nadie va acomprar una letra de corto plazo si ya le anticiparon que no se la van a pagar en dólares. Esa es una cuestión que solo podrán resolverla cambiando el enfoque del mercado cambiario. Cuando hablo de cambiar el enfoque, me refiero inicialmente a ir a un desdoblamiento del mercado cambiario", dijo.