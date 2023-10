escuchar

Mientras que parte de los principales personajes del círculo rojo pasarán por el Coloquio de IDEA que se desarrolla ahora en Mar del Plata, el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tendrá hoy en esa ciudad balnearia un encuentro apartado con empresarios, en la terraza del bar Furia. Esta mañana, el organizador de esa reunión, su asesor Juan Nápoli, contó detalles de cómo será y envió una serie de dardos al evento principal, al que el líder libertario no asistirá.

El también presidente del Banco de Valores -que está sumado al staff de LLA como candidato a senador- aseguró además que recibieron ofertas para girar al país los montos para dolarizar, aunque puso una serie de reparos sobre esta propuesta, la principal en materia económica del espacio.

Activado el Coloquio IDEA, Nápoli no fue conciso al momento de explicar por qué Milei decidió no participar. Dijo que no lo tenía claro y que eso lo debería responder su jefe político. “Estimo que será una cuestión estratégica, no es nada anormal”, deslizó en diálogo con Radio Mitre.

En tanto, primero intentó bajarle el tono al encuentro paralelo que diseñó para este mediodía y que lo tendrá a Milei como protagonista al alegar que es un mitin más de los otros que suceden alrededor de la cumbre principal que se hace en el Hotel Sheraton. “Lo particular o lo llamativo de este año es que está viniendo quien encabeza casi todas las encuestas como para ser presidente, pero aprovecho para aclarar que acá no hay ninguna contracumbre”, afirmó sobre lo que se hará en el rooftop del bar marplatense.

Incluso deslizó que solo fue una coincidencia que justo la participación del libertario esté pautada para el mismo momento en que la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expone en IDEA, lo que obligará a los empresarios a decidir a quién quieren escuchar. “Esto yo lo armé en junio, desde ese mes que está armada la fecha, la hora. Porque también leí que estaba a la misma hora que Patricia Bullrich en el coloquio, que es verdad, hasta el momento. Pero bueno, esto fue armado con mucha anticipación”, indicó.

Sin embargo, ponderó el encuentro suyo por sobre el otro al asegurar que tuvo que ampliar la convocatoria y que hay algunos participantes que solo viajan a Mar del Plata para reunirse con Milei.

“La idea era [que participen] 50 empresarios, amigos, personales y del banco, invitados a escucharlo. Y bueno, claramente esto se desbordó, con lo cual cambiamos un poquito el formato hasta la capacidad que nos da el lugar. Y la decisión que tomé, porque yo tuve más de 500 pedidos de presidentes y CEO de compañías de todo el país, es abrirlo a la prensa y que sean 70 invitados”, remarcó y acotó: “Hay mucha gente que está viniendo desde Buenos Aires, o que vino, no para el coloquio, sino para escucharlo a Milei. Algunos están en el coloquio pero la mayoría no, vienen a escucharlo a él, con lo cual no es que estamos pretendiendo una competencia”.

Fue en ese momento que lanzó: “Totalmente desmiento que sea una contracumbre. El CEO de IDEA, yo venía hablando con él, sabe que esto está armado de antemano. Me parece que si de tres candidatos va una sola, que en este momento y según las encuestas iría tercera, tenés que buscar los errores adentro y no echando culpas afuera”. Así se refirió a la presencia de Bullrich y a la ausencia no solo de Milei sino también del candidato oficialista, Sergio Massa.

Dolarización

Por otra parte, Nápoli contó que esta mañana estuvo reunido con Jamil Mahuad, el expresidente de Ecuador que dolarizó la economía de ese país, y reveló que el antes mandatario le dijo que el proceso es posible “tanto sin recursos, con recursos o con la mezcla de ambas”.

No obstante, aseguró sobre esas propuestas de fondos que habrían llegado al espacio libertario: “Estamos hablando de cifras siderales y monstruosas. Eso no significa que sea imposible de hacer, se han recibido ofertas, yo he recibido dos, y lo que hice por instrucción de Milei es dárselas a Emilio Ocampo, que en caso de que ganemos va a ser el presidente del Banco Central. Él analizará primero la proveniencia, porque son clientes de esos bancos [por Bank of America y BlackRock], no son los bancos directamente, entonces hay que analizar la seriedad o de dónde vienen; y después están los colaterales que podrían ponerse en garantía en caso de hacer algún tipo de estructura. Son temas demasiado técnicos. Se han recibido ofertas, pero insisto para no crear falsas expectativas, son cifras tremendamente grandes y se están analizando”.

Mientras, anticipó que el dólar seguirá tomando impulso si persisten las dudas sobre quién gobernará el país después del 10 de diciembre y por eso consideró que se viene “lo peor” para la Argentina. “Tenés un escenario muy complejo desde lo electoral. No es lo mismo que haya un ganador en primera vuelta y que se despeje la incertidumbre, o que vayas al ballottage. Después depende quiénes vayan a ese ballottage, con la particularidad de que quien es uno de los candidatos es el ministro que tiene que tomar las decisiones para que esto no se descarrile más de lo que se está descarrilando. Podemos tener bastante complejidad hasta el día de la elección y ni hablar si esto se estira al 19 noviembre”, analizó, a la vez que dijo que el próximo presidente recibirá “una herencia de las peores”.

