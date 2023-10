escuchar

El viaje del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, a Marbella con la modelo Sofía Clerici todavía deja esquirlas y más aún desde que se expusieron públicamente supuestas vinculaciones que el también intendente de Lomas de Zamora en licencia tendría con el mundo del juego. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló de ese tema y no negó las acusaciones públicas que se le hacen a su antes funcionario, pero sí alegó que no puede “actuar sobre presunciones” y que él no es juez. Asimismo dijo sentir “bronca” por lo que pasó y relacionó este tipo de cuestiones al crecimiento del presidenciable libertario, Javier Milei, a quien lo fustigó y hasta lo comparó con un curandero.

Tras admitir que lo “enojó” el escándalo que se conoció el sábado pasado, Kicillof insistió en una entrevista con El País de España que no sabía sobre el viaje de quien era su coordinador de ministros, que si hubiese estado al tanto le hubiese dicho que no viajara y que por todo eso se lo apartó del gobierno provincial.

En tanto, tampoco negó que designó a Insaurralde como una sugerencia del hijo de la vicepresidenta, el diputado nacional Máximo Kirchner, de fuerte sintonía con el lomense. “Yo formo parte de un gobierno de coalición. Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora por muchos mandatos consecutivos, cuarto distrito más grande de la provincia, con una gestión que tiene para mostrar, es parte de esa coalición. No es el gobierno de Axel Kicillof”, sostuvo para despegarse de ese nombramiento.

Dijo también que el exmarido de Jésica Cirio ejerció la jefatura de Gabinete “con su estilo y sus responsabilidades”, pero que pasó por “un problema” por el cual “se tuvo que ir”. “No sabía que estaba en un yate y eso no es compatible con mi gobierno”, remarcó.

Fue en ese momento que lo consultaron sobre la “relación de mucha proximidad” entre Insaurralde y empresarios del juego. “Pero yo no soy juez”, fue la respuesta de Kicillof. “Si hubiera habido denuncias o sentencias y hechos de corrupción vinculados a eso o a cualquier cuestión, obviamente que hubiese sido un impedimento. No es que quiero tirar la pelota. Es campaña, lo que pasó es un hecho grave”, acotó.

Luego contrastó el caso Insaurralde con la administración de Mauricio Macri. “El macrismo conformó un gobierno con gente como Daniel Angelici [por quien fue presidente de Boca Juniors] y gente vinculada al juego, o en los peajes, y eran directamente dueños de empresas”, comentó.

Entonces sentenció: “Los vínculos que se conocen o se sospechan, o que circulan, no son prueba de determinado delito. El gobierno de la provincia de Buenos Aires regula muchísimas actividades. Yo observo algo y actúo inmediatamente, pero no puedo actuar sobre presunciones”.

Insaurralde y Clerici en un yate por Marbella

Otra vez para contrastar con la oposición de Juntos por el Cambio, el mandatario ostentó la celeridad que mostró para despedir a este miembro de su staff cuando se conoció la lujosa travesía que había tenido por España, mientras que en la ciudad de Buenos Aires “un ministro de Seguridad en ejercicio, en medio de un hecho de inseguridad, estaba en el abierto de tenis de Estados Unidos”. Kicillof se refirió así al viaje de Eugenio Burzaco cuando fue asesinado el ingeniero Mariano Barbieri en Palermo, lo que le costó el puesto. “Tardaron, encubrieron, taparon, se hicieron los distraídos, no dieron la cara. Yo di la cara inmediatamente y actué inmediatamente”, contrastó.

Marcó además que ese sábado Insaurralde “tenía que renunciar” y agregó: “Él presenta la renuncia y yo la acepto. Y después todas las explicaciones ante la sociedad las tiene que dar él. Me da bronca, estamos en campaña y ahora es el único tema. Nosotros actuamos e incluso empecé los pasos para disolver la jefatura de Gabinete”.

Asimismo, el gobernador aseguró haber escuchado un “hervidero de hipótesis” sobre por qué las fotos se filtraron en este momento, pero le restó importancia a eso. “Tampoco puedo decir ahora ‘le plantaron algo’, como escuché, o ‘se la armó’ o ‘es una extorsión”. Tampoco puedo dedicarle mi día entero a esto. Los bonaerenses no me perdonarían que yo esté viendo si está señorita…”, deslizó con respecto a Clerici, luego de que le preguntaran por lo que dijo el presidenciable oficialista, Sergio Massa, en cuanto a los “antecedentes” de la modelo.

Cuando se refirió a otro de los temas que atravesaron la campaña, el del puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau, que fue encontrado en un cajero extrayendo dinero con tarjetas de débito de supuestos trabajadores de la Legislatura bonaerense, a cargo de Federico Otermín, el sucesor de Insaurralde en Lomas de Zamora, Kicillof destacó que él mismo presentó una ley de transparencia y ética pública. “Hay una doble vara clarísima: la exgobernadora [por María Eugenia Vidal] se compró un departamento y creo que está judicializado porque fue un crédito que le dio alguien”, dijo para otra vez apuntar a los cambiemitas.

“Curandero”

Entre una catarata de críticas al macrismo y referencias a la vicepresidenta Cristina Kirchner, su jefa política, Kicillof dijo que “ver una foto de un funcionario en una situación tan alejada de la realidad enoja y levanta preguntas” en la gente, cuando hizo un nexo entre el caso Insaurralde y lo que ocurre con Milei, que ganó las PASO.

No obstante, Kicillof analizó que el libertario no se impuso por sus ideas económicas. “¿Hay mucha inflación? Sí. ¿Hay muchas cosas que no andan bien? Sí. ¿Hay frustración? Sí. Milei tampoco va a convencer con argumentos económicos. ¿Qué es lo que ofrece entonces? Un milagro”, señaló el gobernador de Unión por la Patria, que siguió: “Lo voy a hacer con una metáfora. Una persona tiene una enfermedad, consulta a su médico y no se lo resuelve. Consulta a otro médico y tampoco se lo resuelve. Y entonces termina en el curandero y lo digo sin menospreciar ninguna creencia. Pero lo que aparecen son milagros. Presuntos milagros. Dolarizar”.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei Tomas F. Cuesta - AP

Dijo incluso que Milei es miembro dentro de la academia “de un grupo muy pequeño, marginal, desplazado y sin ningún peso”, que son los economistas austríacos. “Es una escuela cuyos últimos avances teóricos ocurrieron en los últimos tres decenios del siglo XIX. Más antiguo, más fuera de época, más refutado no puede ser. Es una escuela muy fundamentalista que piensa que el mercado solo resuelve todo. Y a veces brota esta escuela en momentos determinados, generalmente vinculados a determinadas crisis y obviamente termina con soluciones de extremo como la dolarización, que es en realidad una manera de decir que no debe haber ni Estado ni moneda. Es como un terraplanismo en economía. Es una novedad: nadie hasta ahora había dicho ‘voy a resolver los problemas de la Argentina con ideas añejas y ridículas de economistas austríacos del siglo XIX’”, indicó.

También entendió que el líder de La Libertad Avanza (LLA) “está flojito de papeles en relación a la casta” porque está rodeado de un sistema de esas características pese a que lo critica, ya que se codea con gente “que hace mucho tiempo hace política y ya fracasó”.

“Yo fui diputado. Si no cobraba el sueldo, me moría de hambre porque no tenía otra forma de ingreso. Y tengo una familia. Yo vivo de mi sueldo. El gerente de un supermercado grande gana más que yo y tengo bajo mi responsabilidad 650.000 trabajadores y trabajadoras del Estado”, manifestó en cuanto a que Milei dona sus haberes como diputado nacional y marcó: “Él ha vivido siempre de asesor de diputados, trabajando para empresas privatizadas que son contratistas del Estado”.

