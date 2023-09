escuchar

Los dos principales apuntados por el negocio de las boletas en estas elecciones y en decenas de las anteriores fueron formalmente imputados en una causa por defraudación al Estado en la Ciudad de Buenos Aires. No es el único expediente que se tramita actualmente. En las últimas semanas, se apilaron decenas de denuncias contra José Alejandro Bonacci y Ernesto Habra, los responsables del armado partidario (como socios o por separado) de figuras como José Luis Espert, Javier Milei, Amalia Granata, Cintia Fernández, Guillermo Moreno y Julio Bárbaro, entre otros. Fuentes oficiales confirmaron que se iniciaron expedientes en todas las provincias, que se encuentran en etapa preliminar.

Hace 20 días, LA NACION publicó una investigación que reveló el entramado detrás de más de 20 partidos que reciben miles de millones de pesos cada elección para la impresión de boletas y en concepto de aportes para la campaña. Estos presentaron irregularidades en la rendición de cuentas, facturas a sociedades fantasma y levantaron dudas sobre el destino de los fondos. Posteriormente, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°1 dispuso iniciar una investigación en el marco de la cual interviene el fiscal federal Ramiro González. El objeto, de acuerdo con un escrito al que accedió este medio, es “determinar la posible existencia de organizaciones destinadas a defraudar los intereses del Estado nacional mediante la creación de partidos políticos, conocidos como ‘sellos’ y la presentación de documentación apócrifa o firmas ‘fantasmas; a los fines de obtener aportes para la impresión de boletas”.

Una de las alianzas de José Bonacci

Se libraron oficios a los titulares de juzgados federales con competencia electoral de todos los distritos del país, a fin de solicitarles informes en relación a los partidos Proyecto Joven, Encuentro Republicano Federal, Partido Popular, Unite, Partido del Campo Popular, Partido Esperanza del Pueblo, Justicia y Dignidad Popular y Unir hasta el 2019. También se solicitó a la AFIP y la IGJ que comuniquen detalles de compras y ventas, estados contables, estatutos y otros documentos respecto de las imprentas DWP, Grupo Galleries Review, Kollorpress y Editorial Patagonia Media SA.

Además de las actuaciones de oficio, Miguel Ángel Pichetto, a través del interventor de su partido, Gastón Juan Santos, presentó un escrito en el que advierte de ciertas circunstancias relacionadas con los hechos investigados en su sello, que fue armado por Ernesto Habra, al que posteriormente denunciaron y por cuyos actos intervinieron Encuentro Republicano Federal.

Alianzas fallidas

Este año, Bonacci y Habra estuvieron involucrados en la conformación de decenas de alianzas como Liber.ar y Principios y Valores, que llevaron a figuras como Julio Bárbaro y Guillermo Moreno y que contuvieron hasta cinco listas internas en cada sello (incluso más en la competencia dentro de las provincias). Cerca de 70 personas dentro de sus partidos se unieron en un grupo de WhatsApp que llamaron “candidatos estafados”, entre los que están Ramiro Vasena, precandidato a presidente de Liber.ar y su vice, Víctor Aníbal Lagonegro, Pablo Gobbi, que quiso postularse a gobernador por Justicia y Dignidad Patriótica, y Patricio Guillermo Kelly, de Proyecto Joven. Aseguran que Bonacci no imprimió sus boletas, se quedó con el dinero y eso los dejó afuera de la contienda electoral, debido a que no llegaron a tiempo a presentar las papeletas testigo o bien no aparecían las suyas en las mesas.

Denuncia de los "candidatos estafados" frente a la jueza María Servini de Cubría

En comunicación con LA NACION, varios de ellos dijeron que hubo una intencionalidad política detrás de la falta de boletas, argumento que testificarían ante la Justicia. Insisten en que Bonacci quiso presentar una gran cantidad de listas vinculadas a la idea de libertad, para sacar provecho del ascenso de Milei, pero que sus propios arreglos con el candidato libertario lo incentivaron, cerca de las PASO, a dejar de lado el resto de sus partidos para no quitarle votos a La Libertad Avanza (LLA). “Entre 0,5%, 0,2%, 0,7%, etc., le sacábamos cuatro puntos o más y no llegaba a ser primero en las PASO”, opinó Lagonegro.

Bonacci posibilitó la candidatura de Milei este año en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Catamarca, entre otros distritos. Uno de los partidos que conforman la alianza en estos distritos es Unite!, que llevó como postulante a Granata en las elecciones anteriores y del que es apoderado el santafesino a nivel nacional. Este sello fue necesario para que el libertario adquiera personería para poder tener su lista.

El mismo sello, junto al MIT, fue el que habilitó su presentación en 2021, con la que se convirtió en diputado nacional. Su hija, Rocío Bonacci, es la tercera candidata a diputada nacional en esa provincia, lugar que adquirió por el rol de su padre en el armado de Milei. “Bonacci no tiene nada que ver con el armado nacional, no es parte de los partidos presentados en la alianza”, respondieron desde las filas de Milei, a la vez que reconocieron su rol en otras elecciones y a nivel provincial en algunos distritos.

La denuncia de los “candidatos estafados” dice: “José Bonacci tiene como tercer candidata a diputada nacional por la provincia de Santa Fe por la Alianza La Libertad Avanza, del cual el mismo es apoderado y en dirección de intereses filiales y familiar por su hija Rocío Bonacci, la no impresión de boletas de nosotros como precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, pese a los acuerdos contraídos con anterioridad en defraudación de los arts. 172 y art. 173 inc. 7 del Código Penal de la Nación”,