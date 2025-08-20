Empieza el Travel Sale 2025: las claves para aprovechar las ofertas para viajar

La edición 2025 del Travel Sale genera expectativas en los consumidores sobre el momento en que se llevará a cabo este evento turístico de promociones y descuentos y sobre las claves para aprovechar las ofertas para viajar.

Como sucede en cada edición, en el Travel Sale 2025 es conveniente tener a mano algunas sugerencias y recomendaciones para monitorear los precios y saber con certeza si el abanico de ofertas es verdaderamente conveniente.

Además, existen algunos consejos prácticos para este evento que, al ser online, suele captar la atención masiva de los compradores y es preciso considerar algunas franjas horarias o trucos de búsqueda, antes de definir la compra.

El Travel Sale 2025 tiene lugar entre el lunes 25 y el domingo 31 de agosto. En esos días, los usuarios podrán encontrar beneficios y una modalidad de financiación que se enfoca en cuotas sin interés, principalmente para viajes en el interior del país.

Debido a que del evento participan más de 140 agencias de viajes, la financiación no solo estará dada por los bancos que se adhieren a la convocatoria, sino por las aerolíneas, que también ofrecerán descuentos y facilidades puntuales.

Las claves para aprovechar las ofertas para viajar

Contar con fechas flexibles para aprovechar mejores precios.

Configurar alertas para recibir notificaciones cuando los precios del destino deseado tengan una baja considerable.

Privilegiar los combos de vuelos, alojamiento y alquiler de autos; ya que en conjunto suelen ser más convenientes que buscarlos por separado.

Monitorear previamente el precio normal de los paquetes turísticos.

Verificar que las páginas web donde se quiere comprar sean seguras. Para identificarlas, la dirección del sitio en la barra de direcciones debe tener la imagen de un candado color gris o verde.

El anuncio de Travel Sale por la edición 2025

Cómo recibir las novedades exclusivas del Travel Sale 2025

Para recibir notificaciones y adelantos de esta temporada de descuentos es importante registrarse en la página web. Para ello hay que entrar en el sitio web de Travel Sale 2025 y registrarse en el formulario de inscripción, donde hay que poner:

Nombre y apellido

Mail

Número de celular

País de residencia

Intereses de viaje (en la página dos, con muchas opciones: viajes por Argentina, viajes al exterior, escapadas, cruceros, ofertas de último minuto, sol y playa, viajes a la montaña u otros).

Fechas y datos del Travel Sale 2025

¿Cuándo es?: de acuerdo al anuncio en redes sociales y en el sitio web oficial, el Travel Sale 2025 se desarrollará entre el lunes 25 de agosto y el domingo 31 de agosto .

se desarrollará . Modalidad: el objetivo apunta a las compras on line a través del sitio oficial.

a través del sitio oficial. Organizador: Faevyt (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo).