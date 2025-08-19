Cómo pedir una devolución gratis con Temu

Cuando se compra en Temu, es posible devolver productos si no cumplen con las expectativas, sea porque el producto no encuadra con la descripción del sitio, porque tiene un defecto o nunca llega a su destino.

A continuación, una guía paso a paso sobre cómo pedir una devolución gratuita en Temu y resolverlo de forma eficiente:

Temu es una de las aplicaciones más populares para realizar compras online Ascannio - Shutterstock

Revisar plazos y condiciones

En cuanto al plazo para devolver, se tienen hasta 90 días desde la fecha de compra para solicitar la devolución en la mayoría de los productos. Existen algunas excepciones, como prendas usadas, alimentos, productos personalizados, productos perecederos, entre otros. Estos están incluidas en la política de “No política de devolución” de Temu, por lo cual hay productos “no elegibles para devolución”. Es por eso que es crucial que se deberían leer l leer con atención la información de cada artículo para asegurar su reembolso.

Es importante saber que muchos productos incluyen etiquetas con información acerca de si son inapropiados para devolución o no. Es aconsejable siempre leer con detalle la información de cada una.

Iniciar la solicitud de devolución

Para iniciar el proceso de devolución, se debe ingresar a la cuenta de Temu (desde la app o sitio web) y dirigirse a la sección “Tus pedidos”.

Luego, seleccionar el pedido que se quiere devolver y hacer click en “Devolución/Reembolso”. Es aconsejable marcar los artículos que se desean devolver y detallar una razón. En ciertos casos, se te pedirá más información o evidencias como fotos, más que nada cuando se trata de algún producto dañado, defectuoso o no recibido.

Determinar si se necesita enviar el producto de vuelta

Hay veces que no hace falta devolver el artículo, solo hay que seleccionar el método de reembolso que se prefiera: saldo Temu o método de pago original. Luego, se envía la solicitud. Cabe aclarar que Temu no tiene una política clara sobre las devoluciones, así que estas situaciones se manejan caso por caso y no son reglas fijas.

En tanto, si se requiere devolver el producto, Temu proporcionará una etiqueta de devolución o return label para poner en el paquete que se enviará de vuelta si se acepta la devolución.

Devolver todo en un solo envío para ahorrar

Se recomienda que todos los productos que se devuelvan sean enviados en un solo paquete Shutterstock

El envío es gratuito en la primera devolución (de uno o varios artículos) por pedido dentro del período de devolución, siempre que la devolución haya sido aprobada y en el período. Si se hacen devoluciones adicionales de ese mismo pedido, se cobrará una tarifa de US$7,99, más impuestos.

Es recomendable empaquetar todos los artículos en un solo envío para evitar costos extras y problemas logísticos.

Empaquetado y envío

Al empaquetar los ítems, siempre conservar el código de barras y pegarle la etiqueta de devolución.

Y por último, enviar el paquete desde un punto autorizado. Siempre asegurarse de enviar el paquete dentro de los 14 días posteriores a la solicitud de devolución, o el proceso va a ser cancelado. En algunos casos puede ser hasta 30 días, pero depende de cada caso.

Revisar el estado del reembolso

Luego del envío del paquete, Temu pasa a realizar una inspección de calidad del producto una vez recibido. Si todo está en orden, van a proceder al reembolso.

El reembolso puede ser:

Anticipado : lo envían antes de recibir el artículo. Si luego no se recibe o falla la inspección, pueden realizar un cobro.

: lo envían antes de recibir el artículo. Si luego no se recibe o falla la inspección, pueden realizar un cobro. Inmediato : muestran el reembolso antes de devolver, validado según historial de compras.

: muestran el reembolso antes de devolver, validado según historial de compras. Post-inspección: tras recibir e inspeccionar el producto, se completa el reembolso.

Asimismo, se puede recibir el reembolso como crédito Temu (más rápido, sin vencimiento) o en tu método de pago original (requiere más días). Esto puede variar según cómo se pagó y el banco con que se realizó la adquisición. El tiempo bancario para reflejar el abono puede ser entre 5 y 14 días hábiles, o hasta 30 días.

En algunos casos, los reembolsos pueden legar a través del medio de pago con que se hizo la compra (Foto ilustrativa: PIXABAY)

¿Cuándo pedir reembolso sin devolver el artículo?

Aunque Temu no publica una práctica clara sobre esto, hay situaciones en las que se podría recibir un reembolso sin tener que hacer el envío inverso: