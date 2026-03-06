Cuánto cobran los caseros en marzo de 2026
La tercera categoría de trabajadores de casas particulares tiene un incremento del 1,5% y el pago de un bono por única vez
Los caseros, que realizan su tarea en casas particulares, tienen en marzo una suba salarial del 1,5%, dado por el último tramo de aumentos del acuerdo paritario más reciente. A este porcentaje se le añade la entrega de un bono extraordinario, cuyo valor cambia según las horas semanales trabajadas.
En marzo impacta este aumento y rigen nuevo valores salariales para los caseros, que constituyen la tercera categoría de trabajadores que realizan tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.
A este incremento se adiciona la entrega de un bono, que se extiende por febrero y marzo, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas. Este concepto corresponde a una suma no remunerativa, por única vez y a cargo del empleador.
Cuánto cobran los caseros en marzo de 2026
|Categoría
|Salarios básicos por hora
CASEROS
$3599,86
Cuánto cobran los caseros por mes en marzo de 2026
|Categoría
|Salario mensual
CASEROS
$455.160,14
De cuánto es el bono extraordinario para los caseros
En febrero y marzo, al personal de casas particulares se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y se extiende en estos meses de 2026. El monto depende de cuántas horas trabaje el empleado:
- $8000: si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.
- $11.500: si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.
- $20.000: por jornadas de más de 16 horas a la semana.
¿Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA?
Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
