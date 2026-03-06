Los caseros, que realizan su tarea en casas particulares, tienen en marzo una suba salarial del 1,5%, dado por el último tramo de aumentos del acuerdo paritario más reciente. A este porcentaje se le añade la entrega de un bono extraordinario, cuyo valor cambia según las horas semanales trabajadas.

Los caseros reciben una actualización salarial Foto ilustrativa: PIXABAY

En marzo impacta este aumento y rigen nuevo valores salariales para los caseros, que constituyen la tercera categoría de trabajadores que realizan tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

A este incremento se adiciona la entrega de un bono, que se extiende por febrero y marzo, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas. Este concepto corresponde a una suma no remunerativa, por única vez y a cargo del empleador.

Cuánto cobran los caseros en marzo de 2026

Categoría Salarios básicos por hora CASEROS $3599,86

Cuánto cobran los caseros por mes en marzo de 2026

Categoría Salario mensual CASEROS $455.160,14

De cuánto es el bono extraordinario para los caseros

En febrero y marzo, al personal de casas particulares se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y se extiende en estos meses de 2026. El monto depende de cuántas horas trabaje el empleado:

$8000: si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.

$11.500: si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000: por jornadas de más de 16 horas a la semana.

¿Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA?

Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?