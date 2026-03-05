Cuánto cobran los cocineros en marzo 2026 con el aumento oficial
La segunda categoría del personal de casas particulares tiene un incremento del 1,5% y un bono, cuyo valor cambia según las horas trabajadas
3 minutos de lectura
Los cocineros y el personal de tareas específicas que trabaja en casas particulares recibe en marzo un nuevo incremento salarial, producto del último acuerdo paritario.
En esta ocasión impacta en los salarios un aumento del 1,5%, a lo que se añade la entrega de un bono por única vez, que empezó en febrero y culmina este mes, cuyo monto varía según la cantidad de horas trabajadas en la semana.
De esta manera, hay nuevos valores de referencia para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.
Cuánto cobran los cocineros en marzo 2026
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$3807,86
sin retiro
$4161,84
Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en marzo de 2026
|Categoría
|Salario mensual
TAREAS ESPECÍFICAS
con retiro
$466.154,68
sin retiro
$517.277,04
Cómo es la entrega del bono de marzo
En febrero y marzo, al personal de casas particulares se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y se extiende en estos meses de 2026. El monto depende de cuántas horas trabajo el empleado:
- $8000 si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.
- $11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.
- $20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
