Cuánto cobran los cocineros en marzo 2026 con el aumento oficial

Los cocineros y el personal de tareas específicas que trabaja en casas particulares recibe en marzo un nuevo incremento salarial, producto del último acuerdo paritario.

El porcentaje de aumento que reciben los cocineros en marzo de 2026 Shutterstock - Shutterstock

En esta ocasión impacta en los salarios un aumento del 1,5%, a lo que se añade la entrega de un bono por única vez, que empezó en febrero y culmina este mes, cuyo monto varía según la cantidad de horas trabajadas en la semana.

De esta manera, hay nuevos valores de referencia para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

Cuánto cobran los cocineros en marzo 2026

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $3807,86 sin retiro $4161,84

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en marzo de 2026

Categoría Salario mensual TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $466.154,68 sin retiro $517.277,04

Cómo es la entrega del bono de marzo

En febrero y marzo, al personal de casas particulares se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y se extiende en estos meses de 2026. El monto depende de cuántas horas trabajo el empleado:

$8000 si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.

$11.500 si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000 por jornadas de más de 16 horas a la semana.

Los cocineros reciben un bono extraordinario en marzo Freepik.es

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.

Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?