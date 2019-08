Sube el tope de ingreso familiar para cobrar la asignación por hijo

El ingreso máximo admitido para estar en el sistema formal de asignaciones familiares será de $129.190

Silvia Stang SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 20:21

A partir de septiembre, el ingreso mensual tope que puede percibir una familia para tener derecho a cobrar la asignación por hijo se elevará de $107.658 a $129.190. Y el monto máximo que puede percibir en forma individual el padre o la madre subirá de $53.829 a $64.595. Así lo dispondrá una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que se publicará hoy en el Boletín Oficial, según afirmaron desde el organismo.

La medida provocará que más familias accedan a esta prestación, o bien que vuelvan a cobrar el salario familiar empleados que quedaron excluidos en los últimos meses, por haber percibido un incremento nominal de sus ingresos que hizo que se superara el tope.

La causa de esta decisión es el incremento ya dispuesto de la base imponible de Ganancias para los asalariados. Las variables que definen cómo se cobra ese impuesto también determinan quiénes cobran asignación por hijo en la economía formal, ya que el ingreso máximo para estar en el sistema se actualiza en igual medida que las variables del impuesto. Por eso, la suba de 20% de las deducciones que definen el llamado mínimo no imponible de Ganancias (el monto de ingresos no afectado por la imposición) se aplica a la remuneración tope para acceder a la asignación mensual por hijo (que incluye el período prenatal) y a los pagos por nacimiento (desde septiembre será de $2943), adopción ($17.615) y casamiento $4407). Las excepciones son la asignación por hijo con discapacidad y el cobro de la remuneración durante la licencia por maternidad (en ambos casos no hay límites).

Si bien la suba del monto no imponible de Ganancias tiene impacto para los ingresos de todo 2019 (es decir, a partir de enero, de lo cual se deriva que en los próximos dos meses habrá devoluciones de lo retenido de más en lo que va del año, porque se hará un recálculo), la resolución sobre asignaciones familiares prevé que el nuevo tope se aplique entre septiembre y diciembre. En enero habrá otro ajuste, porque volverán a incrementarse las variables de Ganancias en función de la evolución que haya registrado, entre octubre de 2018 y octubre de este año, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Dada esa dinámica de actualizaciones, la última suba del tope de ingresos -previa a la ahora dispuesta- fue la que se aplicó en enero de este año. En esa oportunidad, el incremento había sido de 28,29% respecto de la cifra que había regido en 2018.

Más allá de esta modificación de topes, el mes próximo también subirán los montos cobrados por asalariados y monotributistas en concepto del salario familiar. En este caso, las cifras se ajustan trimestralmente según el índice de movilidad previsional. Entonces, la suba de septiembre será de 12,22% (igual nivel que el aumento de las jubilaciones y pensiones a cargo de la Anses) y los montos regirán por tres meses (en diciembre subirán otro 8,7%).

De esta manera, entre septiembre y noviembre, si el ingreso familiar mensual es de entre $4499,95 y $39.139, la asignación por hijo será de $2525; si al hogar ingresan entre $39.139,01 y $57.403, la prestación será de $1701; con ingreso familiar de $57.403,01 a $66.274, la mensualidad por menor a cargo será de $1026, y en el último tramo (ingresos de $66.274,01 a $129.190) el monto será de $527. Para monotributistas, las cifras serán las siguientes: categoría A, B y C: $2525; D y E, $1701 y F, G y H. $527.