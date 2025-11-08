En Nueva York, Luis Caputo mantuvo una reunión con inversores en el JP Morgan

NUEVA YORK.- Luego del encuentro que el presidente Javier Milei y su comitiva mantuvieron esta mañana con directivos de empresas globales en el Council of the Americas, en Nueva York, el ministro de Economía, Luis Caputo, continuó la agenda con inversores, con los que mantuvo una larga reunión en una sede del banco JP Morgan en esta ciudad.

Según supo LA NACION, Caputo estuvo durante unas dos horas con muchos inversores, entre ellos “varios de los más grandes”, aunque no se especificaron nombres. “Hubo un muy buen feedback, estaban súper contentos", señaló una fuente con conocimiento del encuentro.

Alex Oxenford, Luis Caputo, Pablo Quirno y Karina Milei, en el America Business Forum, en Miami. Presidencia

El ministro de Economía se quedó en esta ciudad unas horas más que Milei y que el canciller Pablo Quirno, quienes partieron rumbo a Bolivia para la asunción del presidente electo, Rodrigo Paz. Caputo asistió solo al encuentro, que tuvo el formato mixto de una presentación inicial y, a continuación, consultas de los inversores.

“Hubo preguntas políticas y económicas. Se fueron muy agradecidos por el tiempo que Caputo le dedicó al encuentro y muy satisfechos con la presentación y las respuestas a sus preguntas”, señaló un asistente, que pidió reserva. El ministro emprende esta noche el regreso a Buenos Aires.

No estuvo presente el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, quien de todas formas mantuvo un diálogo con Milei el miércoles, antes de que ambos expusieran el jueves -con diferencia de pocas horas- en el America Business Forum, que se desarrolló durante dos días en Miami.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan (Foto: Redes Sociales)

Hace dos semanas, Dimon se había reunido con Milei, Caputo y Quirno en un evento reservado en Buenos Aires. Ese encuentro se concretó en el Museo de Arte Decorativo, sobre la Avenida Libertador. Fue horas después de un cónclave de Dimon con 180 empresarios en el Teatro Colón.

Esta mañana, Milei, Caputo y Quirno compartieron por poco menos de dos horas un desayuno con inversores, organizado por el Council of the Americas en Nueva York, ante quienes el Presidente expuso su programa económico y escuchó precisiones sobre los proyectos empresarios para la Argentina.

Mientras que la reunión en el Council of the Americas estuvo orientada a inversores de la economía real, la desarrollada en el JP Morgan tuvo una orientación más financiera.

“La reunión fue espectacular, el Presidente habló muy bien de lo que está haciendo, de su programa, hubo inversionistas muy importantes sentados a la mesa”, calificó Susan Segal, presidenta del Council, al término del encuentro, en un diálogo con periodistas de medios argentinos, entre ellos LA NACION.

Según pudo reconstruir LA NACION, ante el nivel de interés en la exposición y las preguntas de los empresarios -todos hicieron consultas-, el encuentro duró bastante más de lo pautado. Fue una hora de presentación de Milei y unos 40 minutos de preguntas, en vez de 20 minutos de ambas, como marcaba la propuesta original. “Nunca lo vi así al Presidente”, dijo un participante del encuentro.

Javier Milei mantuvo una reunión con empresarios en el Council of the Americas, en Nueva York.

La reunión con inversores, un conversatorio titulado “Nuevas oportunidades de inversión en la Argentina”, se desarrolló en la sede del Council of the Americas, en el Upper East Side, cerca del Central Park.

Entre los invitados hubo directivos de empresas globales de diversos sectores. Estaban los CEO de Glencore, Gary Nagle; de Newmont Corporation, la mayor exportadora de oro del mundo, Natascha Viljoen; de la minera McEwen Copper Inc, Robert McEwen, y de la empresa de generación y distribución de energía eléctrica The AES Corporation, el argentino Ricardo Falú.

También hubo directivos de Continental Grain Company; Morgan Stanley; la multinacional tecnológica Salesforce; Pepsico; la biofarmacéutica Pfizer; FedEx; la multinacional de telecomunicaciones Cisco Systems, y la farmacéutica Merck Sharpe & Dohme.

En su prime el Presidente! 🇦🇷🇦🇷 https://t.co/oLMZma3tdI — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 7, 2025

“¡En su prime el Presidente!“, escribió Caputo en su cuenta de X luego de ese encuentro.