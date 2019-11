Malvinas vía Córdoba. Quiénes quieren ir a las Islas y por qué peligra el vuelo

Hay unos 210 pasajeros listos para embarcar, pero el grueso bajará en el aeropuerto cordobés, donde la demanda fue mínima para viajar al sur Fuente: LA NACION

CÓRDOBA.- En medio del debate abierto por la intervención de la Justicia en el primer vuelo entre San Pablo ( Brasil ), Córdoba e Islas Malvinas , la empresa aérea Latam tiene todo listo para efectuar la conexión mañana. Hay unos 210 pasajeros listos para embarcar, pero el grueso bajará en el aeropuerto cordobés, donde la demanda fue mínima para viajar al sur.

Hay riesgos de que el vuelo no pueda hacerse porque hace unos días el fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al presidente Mauricio Macri, Gustavo Lopetegui, Guillermo Dietrich, Juan José Aranguren y Jorge Faurie por su supuesta participación en negociaciones con el Reino Unido que perjudicarían la soberanía nacional.

La denuncia la realizó Valeria Carreras por supuestas irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno en la Gestión 2015-2019 y solicitó una cautelar por el "daño inminente a los intereses de la Nación" que produciría el vuelo.

En la web de Latam todavía se pueden comprar pasajes para mañana. Desde Córdoba, el vuelo dura 4 horas 25 minutos y cuesta US$615,75, incluyendo una valija. Para regresar el próximo miércoles hay que hacerlo vía San Pablo (16 horas 15 minutos) y a un costo de US$546,75. También hay lugares disponibles.

El vuelo fue autorizado por el decreto 602/19 y fue calificado por la Cancillería argentina como "un gran logro" para fortalecer los vínculos con la comunidad isleña y porque el modo en el que será operado pone de manifiesto la "soberanía argentina sobre el archipiélago".

Hace dos décadas, desde el gobierno de Carlos Menem , las Malvinas tienen conexión con la Argentina; el vuelo que debe comenzar mañana es un "espejo" del que realiza desde 1999 Latam Chile desde Puerto Arenas (en el sur chileno) a las islas todos los sábados y una vez al mes con escala en Río Gallegos . El autorizado para ahora es igual, pero con conexión mensual vía Córdoba y salida hacia el norte (San Pablo). Por eso hay sorpresa en el mercado aerocomercial; no entienden por qué las reacciones cuando ya existe una ruta similar.

De hecho, no hay cambios respecto del acuerdo alcanzado en 1999 entre el entonces primer ministro Tony Blair y Carlos Menem; lo que hicieron Macri y Theresa May en 2017 fue una adenda, pero se mantienen las mismas condiciones. El vuelo debe ser operado desde un tercer país neutral y por una línea aérea que no sea británica ni argentina.

El interés de los isleños, además de tener más conectividad, era contar con un avión con más capacidad de carga. De hecho, es la logística lo que tiene peso en este segundo vuelo. Mientras el que sale desde Punta Arenas usa un Airbus 320 para 176 personas; el que volará desde San Pablo es un Boeing 767 para unas 220 personas, pero con más espacio para volumen de carga.

A la licitación convocada para la ruta se presentaron Latam, Gol, Amaszonas y Azul. La ventaja de Córdoba es que ofrece más conectividad que Río Gallegos; desde San Pablo la empresa cubre 33 destinos sudamericanos, 14 ciudades de América del Norte, Europa , África y Asia .

Voceros de la empresa -que hoy entregarán un informe solicitado por la Justicia; la firma no es parte de la causa- indicaron a LA NACION que desde Córdoba hacia las islas siguen "alrededor de 40 pasajeros; el grueso de San Pablo desciende en esa ciudad".

Salvo algún caso de "conexión emocional" con las islas, los que siguen viaje son pasajeros por negocios y también hay interés de amantes de la pesca de Estados Unidos que eligen a Malvinas como destino. Los tickets para este primer vuelo comenzaron a venderse a fines de octubre. Esta tarde podría haber definiciones de la Justicia respecto a la cautelar.