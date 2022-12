Miraba un partido de hockey, una mujer le mostró un mensaje en el teléfono desde la tribuna y salvó su vida

escuchar

Una extraña en un partido de hockey le salvó la vida y, aunque suena a una historia de película, esto sucedió en la vida real, en Seattle. Brian Hamilton, también conocido como “Red” por el color de su pelo, hoy se encuentra agradecido con la mujer que golpeó duramente el cristal que separa a los aficionados de la pista para advertirle sobre una emergencia médica.

Hamilton es asistente de los Vancouver Canucks, un equipo profesional de hockey que compite en el campeonato nacional (NHL). Por azares del destino, aquella aficionada del equipo rival, Seattle Kraken, se sentó justo detrás del área técnica. La mujer contaba con la instrucción necesaria para anticipar un problema de salud.

La advertencia de una aficionada durante un partido de hockey le salvó la vida

Esa historia sucedió en octubre del año pasado. Durante el partido, la joven detectó un lunar en el cuello de Brian “Red”, desde que lo vio supo que tenía que avisarle. Fue ingeniosa y tras golpear el cristal para llamar su atención, con la ayuda de su teléfono le mostró el mensaje que cambió su vida: “El lunar en la nuca es cáncer”, decía.

“El mensaje que me mostró en su móvil quedará grabado para siempre en mi cerebro y ha hecho posible que siga con vida”, dijo Hamilton un par de meses después. El lunar que detectó la aficionada fue identificado tras una biopsia como un melanoma maligno en fase 2 que fue extirpado a tiempo, antes de que penetrara en una capa interna de la piel, gracias al aviso.

Hoy se sabe que la seguidora en cuestión es Nadia Popovici, próxima estudiante de medicina, y Hamilton demostró agradecimiento llamándola heroína: “Ella no me sacó de un auto en llamas como en las grandes historias, pero me sacó de un fuego lento”. Además, reconoció que no era sencillo descubrir el lunar: “Llevo una chaqueta (en el banco), llevo una radio en la parte de atrás de mi chaqueta que se engancha, así que los cables están ahí”.

Cómo siguió la historia

Hamilton se sentió un poco apenado con ella porque no respondió como debió a la persistencia de la joven que una y otra vez buscó que leyera el mensaje. “Pasan muchas cosas (durante el juego), la gente pide o dice cosas que no te gustan, solo quieres levantarte del banco, y ella fue muy persistente, y solo quiero que sepa que su persistencia fue lo que me salvó la vida”.

La historia no terminó ese día porque los Vancouver Canucks decidieron buscar a Popovici, ya que el auxiliar quería agradecerle personalmente. La búsqueda se viralizó y fue la madre de la aficionada quien hizo el contacto: “Ella acaba de ser aceptada en varias escuelas de medicina. Tenemos boletos de temporada detrás del equipo contrario y ella notó el lunar en la parte posterior de su cuello...”, explicó.

Brian Hamilton se encontró con la aficionada que le salvó la vida al advertirle sobre su lunar

Poco después, el equipo organizó un encuentro entre ambos. Ya en persona, Nadia Popovic vistiendo la camiseta del Seattle Kraken y Hamilton usando su uniforme de los Canucks posaron para la cámara. Ella dijo estar muy feliz por haber podido hablar con Brian y su familia.

El próximo año, Nadia ingresará a la escuela de medicina y, como agradecimiento por su buena acción, el club canadiense le dará una beca conjunta de 10.000 dólares para colaborar con su educación.

