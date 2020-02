Argentina es uno de los países que cuenta con el mayor potencial de desarrollo a nivel mundial en generación eólica y solar

Natalia Louzau SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de febrero de 2020 • 12:04

Desde 2016 entraron en operación comercial 131 parques de generación de energías renovables, en su mayoría eólicos. Hay 70 en construcción y siete próximos a su inauguración, con una inversión en curso estimada de US$4256 millones, según fuentes de la Secretaría de Energía.

Sin embargo, el sector no está creciendo al mismo ritmo que lo hizo durante los últimos años: hay 99 proyectos frenados y siete parques que fueron rescindidos por que no tendrían financiamiento, según explicaron desde la cartera que dirige Sergio Lanziani. Además, indicaron falta de infraestructura de transporte eléctrico en cinco o seis proyectos y negligencias de la gestión anterior, obligarían a efectuar una revisión de los proyectos licitados.

Recientemente se adjudicaron 44 proyectos de la ronda tres (Miniren) del programa Renovar, pero no se esperan más licitaciones. El sector de las energías renovables enfrenta varios desafíos que limitan su desarrollo futuro.

Parque Solar Ullum IV Crédito: Ministerio de Desarrollo Productivo

Julián Rojo, economista del Instituto Mosconi, señala que, por un lado, en los últimos años creció mucho la potencia instalada en el país (la capacidad de generar energía), y se está en condiciones de abastecer los picos de demanda, por lo que momentáneamente no habría necesidad de producir más.

"Por otro lado, en los últimos dos años, la Argentina bajó mucho la demanda eléctrica y, a su vez, mejoró la eficiencia energética, lo que hizo que se necesite menos generación", agregó. Además, dice que no hay capacidad de transporte adicional para llevar la energía desde el centro de generación al punto de consumo.

Vientos de Necochea (38MW), ubicado en la zona de Punta Negra, Necochea, Provincia de Buenos Aires Crédito: Genneia

Actualmente, son 5,5 millones los hogares abastecidos con la energía que proviene de fuentes renovables -fomentadas por la ley 27.191 sancionada casi por unanimidad en 2015- y son 10.732 los empleos relacionados con la actividad. Las inauguraciones son un rezago del lanzamiento del programa Renovar y el Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (Mater), que se vieron perjudicadas por la crisis económica.

El panorama actual no es alentador, vislumbran en el sector. La Cámara Eólica Argentina coincide en que un impedimento del crecimiento masivo de la energía eólica en el país es la saturación del sistema de transporte. "Con el riesgo país actual, no va a haber crecimiento de energía eólica. A esto hay que sumarle la reestructuración de la deuda: el Gobierno le ha pedido una quita al FMI y eso no es usual. No son buenas señales", dijo René Vaca Guzmán, titular de la cámara.

Parque Solar Las Lomitas en San Juan Crédito: Ministerio de Desarrollo Productivo

En la Secretaría de Energía también confirmaron que hay proyectos que fueron licitados, pero aún no se comenzaron a construir. "Lo que se hará es revisar los contratos y evaluar cada uno de ellos. Aquellos que ya tengan financiamiento, serán sujetos a una revisión. Y quienes no lo tengan, primero deberán conseguirlo y luego serán examinados", indicaron.

Además, dijeron que, si bien las energías renovables les resultan de gran interés, "tienen que desarrollar un modelo nuevo". Por ley, la energía de fuentes renovables tiene prioridad de despacho por sobre las demás. Hasta hace unas semanas se esperaba que la abogada Andrea Polizzotto sea nombrada directora nacional de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables, pero el puesto sigue vacante.

Hay posiciones encontradas entre la gestión actual y la pasada sobre los parques renovables licitados. Por un lado, el Gobierno dice que deben efectuar una revisión de los estudios eléctricos de todos los proyectos licitados. "Sobre todos los de gran potencia, chequear la viabilidad de despacho en los nodos previstos para determinar de qué modo afectan la estabilidad de la red del SADI", indicaron.

Por el otro, Sebastián Kind, exsubsecretario de Energías Renovables y Eficiencia Energética, sostuvo a LA NACION que "cuando se adjudicaron todos los parques en el programa Renovar, se aseguró que cuenten con capacidad en la red eléctrica para despachar el 100% de la energía que produzcan".

En 2019, la Argentina quedó novena en el ranking de países más atractivos para la inversión y el desarrollo de energías renovables, de acuerdo con un informe de la consultora EY.

Con respecto a las empresas, Gustavo Castagnino, gerente de operaciones de Genneia, contó que entre septiembre y octubre pasado tuvieron que frenar la construcción de los parques por la implementación del cepo cambiario, pero que lo reactivaron en noviembre con un cambio en la normativa del Banco Central que beneficia a los proyectos vía proyect finance. Sobre futuras inversiones, indicó que "ahora no hay demanda de más parques".

Fuente: Archivo

Genneia acaba de inaugurar hace unas semanas Vientos de Necochea, un parque eólico que demandó una inversión de más de US$60 millones. La empresa tiene tres más en construcción que estima que se deberían estar inaugurando en el segundo o tercer trimestre del año.

En 2019, Argentina quedó novena en el ranking de países más atractivos para la inversión y el desarrollo de energías renovables, de acuerdo con un informe de la consultora EY. Según la Cámara Eólica Argentina, es uno de tres países que cuenta con el mayor potencial de desarrollo a nivel mundial en generación eólica y solar.

Según la Secretaría de Energía Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires concentran el mayor potencial eólico del país Crédito: Genneia

El marco legal y las condiciones climáticas de las energías renovables en la Argentina

La diferencia de las instalaciones de energías renovables con las plantas de gas, que generan energía térmica, es que las segundas pueden ser instaladas cerca de los puntos de consumo, ya que no dependen de las condiciones climáticas de una zona particular y su transporte no es un problema. En cambio, en el caso de las primeras, la geografía importa. Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires concentran el mayor potencial eólico del país, según la Secretaría de Energía. Jujuy, por su parte, es una de las zonas del planeta con mayor radiación solar y, por lo tanto, ideal para la instalación de parques solares.

Desde la sanción de la ley 27.191 -que modificó a la 26.190 y fue aprobada por unanimidad en 2015- la generación de energías renovables fue aumentando progresivamente. Así pasaron de representar un 2% de la matriz energética a un 8% con un especial crecimiento de la eólica y la solar. Pero pese a esta cuadruplicación, las energías de fuentes limpias no alcanzaron las metas establecidas en la ley. Para 2019, el objetivo era alcanzar el 12% y para 2025, 20%.

Desde la sanción de la ley 27.191 -que modificó a la 26.190- la generación de energías renovables pasó de representar un 2% de la matriz energética a un 8% con un especial crecimiento de la eólica y la sola Fuente: Archivo

El porcentaje de generación renovable asciende a casi el 30% si se incluye a la energía hidráulica, que también es renovable, pero queda excluida de los beneficios de la ley, ya que se aplica solo a aquellas centrales hidroeléctricas menores a 50MW de potencia. Por eso, la generación de energía eléctrica considerada renovable y proveniente de estas centrales es constante desde 2015. Los proyectos más grandes son excluidos, en otras razones, porque alteran ecosistemas, según Carlos Tanides, especialista en energía, clima y ambiente de la Fundación Vida Silvestre. Por eso, las energías renovables no son sinónimo necesario de sustentabilidad y ambientalismo.

La ley 27.191 pone un límite de hasta cincuenta megavatios (50 MW) de potencia para incluir a los proyectos de centrales hidroeléctricas dentro de las renovables