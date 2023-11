escuchar

Javier Milei, el nuevo presidente electo de la Argentina, saltó a la fama atacando a la clase política del país en la televisión . Ahora, el primer líder abiertamente libertario del mundo probablemente demostrará la verdad de la noción de que es más fácil criticar que actuar. El 19 de noviembre, Milei superó las expectativas y obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta presidencial, en comparación con el 44% de Sergio Massa, un incondicional del movimiento peronista que ha gobernado la Argentina durante 28 de los últimos 40 años. Su coalición, La Libertad Avanza (LLA), ganó en 20 de las 23 provincias del país, además de la ciudad de Buenos Aires. En su discurso de victoria, Milei prometió hacer “cambios drásticos” para poner fin al declive de un siglo y reconvertir al país en una “potencia mundial” en un plan a 35 años.

Sin embargo, a pesar de lo que a primera vista parece ser un mandato claro, al agitador Milei no le resultará fácil gobernar. Su coalición se creó hace solo dos años. No cuenta con el apoyo de ninguno de los gobernadores poderosos de la Argentina y tendrá sólo 38 de 257 escaños en la cámara baja del Congreso y siete de 72 escaños en el Senado .

Una de las medidas propuestas por Javier Milei es la de cerrar el Banco Central, que hoy está con reservas negativas

Esta falta de fuerza política, combinada con la profundidad del malestar en el país, le dificultará cumplir sus grandes promesas. Milei fue elegido por su compromiso de llevar una motosierra al gigantesco Estado de la Argentina. Prometió recortar el gasto público en hasta 15 puntos porcentuales del PBI (desde el 38% actual), recortar los impuestos y regulaciones a las exportaciones, y privatizar la mayoría de las empresas estatales. Quiere reducir el número de ministerios gubernamentales de 18 a ocho y avanzar hacia un tipo de cambio unificado. El Banco Central del país, afirma, no es más que una máquina para que los políticos “corruptos” impriman dinero y, por tanto, debe cerrarse. Para eliminar la inflación, Milei propone cambiar el peso por el dólar estadounidense, la moneda en la que la mayoría de los argentinos prefieren ahorrar.

No hay duda de que queda mucho por hacer para darle un giro a la Argentina. Bajo la actual administración peronista de Alberto Fernández, la inflación anual ha aumentado del 54% en diciembre de 2019 al 143% actual. La proporción de personas pobres, definidas como aquellas que no pueden permitirse una bolsa básica de bienes y un servicio esencial como el transporte, ha aumentado del 36% al 40%. Se han creado o aumentado alrededor de 32 impuestos y se han inventado numerosos tipos de cambio nuevos, lo que hace que la inversión sea diabólicamente compleja. La Argentina debe al FMI 43.000 millones de dólares, pero el gobierno actual ha perforado las bóvedas del banco central: las reservas netas de divisas superan los 10.000 millones de dólares en números rojos.

Sin embargo, para recortar el gasto público en la cantidad en que promete, Milei tendrá que tocar las partes más sensibles de la economía argentina. Gran parte del aumento del gasto se ha destinado a jubilaciones y pensiones, en las que el Estado derrocha alrededor del 12% del PBI, una proporción similar a la de países mucho más ricos y grises como Alemania y Finlandia. Otro 2,5% del PBI se gasta cada año en subsidios al transporte y a los servicios públicos. La reducción de las pensiones y los subsidios perjudicará a los más pobres de la Argentina en el corto plazo.

El intento de Javier Milei de dolarizar la economía podría implicar un aumento fuerte de la inflación

Si Milei insiste en su mal definido plan para dolarizar la economía, eso también podría conducir a una mayor inflación o tal vez incluso a una hiperinflación a medida que los argentinos se deshagan de sus pesos en masa, piensa Alejandro Werner, exdirector del departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Además, advierte que la Argentina no tiene dólares suficientes para pagar todos los pesos en circulación y mantenidos en los bancos, y que ni los acreedores internacionales ni el FMI prestarán billetes verdes para implementar un plan arriesgado.

Si la situación económica implosiona, puede seguir el malestar social. Solo uno de los tres presidentes no peronistas de la Argentina ha podido terminar su mandato desde el colapso de la Junta Militar y el regreso de la democracia en 1983. Los otros dos tuvieron que dejar el cargo anticipadamente como resultado de levantamientos callejeros. “Soy militante”, dice Lilian, de Somos Barrios de Pie, un movimiento social peronista. “Luchamos el doble de duro cuando estamos en la oposición”.

Milei recibió sólo el 30% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. Para ganar, tuvo que aliarse con Mauricio Macri, expresidente de centroderecha, y Patricia Bullrich, candidata presidencial de la principal coalición de centroderecha, Juntos por el Cambio (JxC). No está nada claro que Milei vaya a contar con el respaldo de los 94 congresistas y 21 senadores de JxC. En cambio, tendrá que negociar, una habilidad de la que carece . En el pasado, Milei llamó a uno de los principales líderes de JxC “un pedazo de mierda de izquierda”, y acusó a Bullrich de bombardear jardines de infancia como una guerrillera de izquierda en la década de 1970 (no hay evidencia de que ella lo hiciera).

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei a través de las redes sociales, y aseguró que hará que la Argentina vuelva a ser grande

La distensión será aún más difícil debido a la amargura de la campaña electoral. En el período previo a la votación, el equipo del libertario afirmó repetidamente, sin pruebas, que el partido en el poder estaba planeando un fraude colosal para robar las elecciones. En el último debate presidencial, Massa insinuó que Milei era mentalmente inestable. La compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, ha minimizado durante mucho tiempo los brutales crímenes de la dictadura del país . La noche de las elecciones, Donald Trump felicitó a Milei. “Estoy muy orgulloso de usted”, dijo en una publicación en línea. “¡Usted cambiará a su país y verdaderamente hará que la Argentina vuelva a ser grande!”

Mucho dependerá del profesionalismo del gabinete de Milei. “La principal duda sobre Milei es su equipo y, en particular, si el futuro presidente del Banco Central y el ministro de Economía suscriben la idea de la dolarización”, dice Lucas Llach, economista en Buenos Aires. El propio Milei a menudo antepone la ideología a las políticas sólidas. Ha llamado a China “asesina” y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, “comunista”. Dice que no se reuniría ni con Xi Jinping ni con Lula en el cargo, a pesar de que China y Brasil son los principales socios comerciales de la Argentina. Así que la pregunta inmediata es si llena su gabinete con tecnócratas de grupos más establecidos como JxC, o con ideólogos de su propio partido . Si elige mal, corre el riesgo de enfrentar el mismo final vergonzoso que otros presidentes no peronistas que le precedieron.