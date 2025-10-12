Este es el precio del dólar este lunes 13 de octubre cuando abran los bancos

Los movimientos del dólar concentran la atención de los argentinos, sobre todo tras conocerse la ayuda financiera que confirmó el Tesoro de los Estados Unidos para la Argentina y por el que se estableció un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA). Por eso, quienes deseen conocer el precio del dólar este lunes 13 de octubre cuando abran los bancos, deben saber que al inicio de la jornada cambiaria se toma el valor de cierre de la última jornada hábil.

De esta manera, en las primeras horas del lunes 13 de octubre, hasta las 10 horas, cuando se da a conocer la cotización del dólar oficial, el dólar cotiza a $1400 para la compra y $1450 para la venta, de acuerdo a los registros provistos por el Banco Nación.

Cabe destacar que algunos registros de la moneda estadunidense o marcadores bursátiles que son establecidos en los Estados Unidos no estarán disponibles este lunes 13 de octubre, ya que en ese país es feriado nacional, al conmemorarse el Columbus Day, que recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente americano.

A cuánto cotiza el dólar oficial este lunes 13 de octubre cuando abran los bancos

A cuánto cotiza el dólar blue este lunes 13 de octubre cuando abran los bancos

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operó a $1455 para la compra y $1475 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1440,81

Dólar CCL: $1433,14

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares .

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la . Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día .

en pesos. Allí se detallará . Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

Quiénes no pueden operar con dólares financieros

El Banco Central anunció que aquellas personas que compren el dólar oficial no podrán operar dólares financieros (dólar MEP y CCL) por 90 días. “No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso (rige desde hoy) y por los 90 días corridos subsiguientes”, señala el comunicado del BCRA.