Los trabajadores argentinos que están categorizados como monotributistas deben saber cómo quedan las escalas del monotributo en octubre de 2025.

Para ello es necesario consultar la tabla del esquema impositivo simplificado, que este mes se mantiene sin cambios, puesto que fue actualizada en agosto pasado, para el segundo semestre del año, según lo establecido por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Cuáles son las escalas del monotributo en octubre de 2025

Las escalas del monotributo correspondientes a octubre 2025 se ordenan según el siguiente esquema:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

Cómo son las cuotas del monotributo en octubre 2025

La confección de las cuotas del monotributo correspondientes a octubre 2025 muestra los valores que están vigentes según la categoría y los componentes que lo integran. De esta manera, aparecen discriminados el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social:

Categoría A : $4.182,60 (impuesto integrado); $13.663,17 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $37.085,74.

: $4.182,60 (impuesto integrado); $13.663,17 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $37.085,74. Categoría B : $7.946,95 (impuesto integrado); $15.029,49 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $42.216,41.

: $7.946,95 (impuesto integrado); $15.029,49 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $42.216,41. Categoría C : $13.663,17 (impuesto integrado para servicios) o $12.547,81 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $16.532,44 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $49.435,58(servicios) o $48.320,22 (venta de cosas muebles).

: $13.663,17 (impuesto integrado para servicios) o $12.547,81 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $16.532,44 (aportes al SIPA); $19.239,97 (aportes obra social); total: $49.435,58(servicios) o $48.320,22 (venta de cosas muebles). Categoría D : $22.307,22 (impuesto integrado para servicios) o $20.773,60 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $18.185,68 (aportes al SIPA); $22.864,90 (aportes obra social); total: $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (venta de cosas muebles).

: $22.307,22 (impuesto integrado para servicios) o $20.773,60 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $18.185,68 (aportes al SIPA); $22.864,90 (aportes obra social); total: $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (venta de cosas muebles). Categoría E : $41.826,04 (impuesto integrado para servicios) o $33.181,99 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $20.004,25 (aportes al SIPA); $27.884,02 (aportes obra social); total: $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (venta de cosas muebles).

: $41.826,04 (impuesto integrado para servicios) o $33.181,99 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $20.004,25 (aportes al SIPA); $27.884,02 (aportes obra social); total: $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (venta de cosas muebles). Categoría F: $58.835,29 (impuesto integrado para servicios) o $43.220,24 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $22.004,67 (aportes al SIPA); $32.066,63 (aportes obra social); total: $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (venta de cosas muebles).

¿Cómo se realiza el pago del monotributo?