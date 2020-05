Los restaurantes tuvieron que reinventar sus propuestas para seguir llegando a los clientes

Antes de la cuarentena, dos jóvenes lanzaron una propuesta pensada para ofrecer un servicio gastronómico premium

Martina Lombardini 30 de mayo de 2020

Previo a que arrancara la cuarentena en todo el país y l os comercios gastronómicos se vieran obligados a vender sus productos únicamente a través de plataformas digitales, dos jóvenes de 21 y 22 años tuvieron la idea de transformar el servicio de take away con una propuesta innovadora.

Con una inversión de $1 millón , Bruno Lerer, licenciado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella, y su socio Ramiro Ariel Katz, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de San Martin lanzaron Tugou.

La plataforma que ya tiene más de 50 comercios funcionando y 1000 usuarios registrados nació como una alternativa a las apps de delivery y con un doble objetivo: brindar un servicio seguro y rápido a los usuarios, con distintas opciones para consumir; y por otro, genera un nuevo canal de ingresos para los negocios gastronómicos.

"Nosotros sentíamos que los tiempos de demora del delivery eran muy largos y las condiciones en las que a veces te llegaban los pedidos eran muy malas. A demás, hay una gran cantidad de gente que esta apurada y no tiene mucho tiempo, por ende, no disfruta la comida. Esas fueron algunas razones que nos llevaron a desarrollar esto", dijo Lerer.

"Queremos ayudar a los comercios para que puedan ofrecer una experiencia totalmente placentera al usuario y evitar discusiones o quejas por la entrega de pedidos", agrega el emprendedor.

Entrar a la web, crearse un usuario y poner la ubicación son los únicos requisitos para estar frente a una vidriera virtual de productos gastronómicos. Ya realizado el trámite, el usuario solo tiene que seleccionar el comercio y elegir. Una vez dentro del marketplace , el consumidor tiene la opción de decidir si está dispuesto a esperar por ese producto o elegir otro, ya que figura el tiempo estipulado de preparación de cada alimento. El procedimiento finaliza una vez que el cliente efectúa la compra, le llega un código de confirmación y lo pasa a retirar por el local. Esta vez, sin ser esclavo de los tiempos del delivery.

El sueño de transformar el mundo del delivery gastronómico y el take away pasó a hacerse realidad en enero de 2020, mucho antes de que un virus resultara siendo el empujón que su emprendimiento necesitaba. "Nos dio una muy buena oportunidad en el sentido de que las personas ya no van a querer hacer filas, van a querer respetar un distanciamiento social. Tugou propone eso de alguna manera. Propone que vos llegues, no tengas que hacer una fila, puedas agarrar el pedido y listo", destacan en Tugou.

Lerer destaca que si bien la pandemia no va a durar para siempre, las medidas de distanciamiento social llegaron para quedarse. Por ello es muy importante que las personas apuesten por estas opciones que evitan el aglomeramiento de personas en locales y que, a su vez, brindan un servicio práctico.

Pasar a retirar la comida por los comercios de cercanía ya es una de las actividades exceptuadas de esta cuarentena, hecho que les permitió a los emprendedores poner en funcionamiento la plataforma tal y como fue planteada en un principio. Pese a la normativa inicial, donde no estaba habilitado el retiro de alimentos en locales gastronómicos, se vieron obligados a prestar su servicio con envió a domicilio

Con un crecimiento del 300% en el primer cuatrimestre del año, en Tugou reconocen que las restricciones que plantean las políticas del gobierno actual, los terminaron fortaleciendo, aunque en la firma asegura que su modelo de negocios va más allá de la cuarentena.

"Tenemos una visión bastante largoplacista, queremos revolucionar el take away y ofrecer una herramienta para que los comercios sean más rápidos y más eficientes. Queremos adaptarnos a esta época pandémica en donde la gente no va a poder circular con tanta libertad y poder abarcar más que gastronomía", sostuvo Lerer.

En Tugou destacan que una de sus diferenciales para competir con las plataformas de delivery pasa por las comisiones. En promedio las apps más populares le cobran a los restaurantes una comisión que oscila entre 15 y 30%, mientras que e n Tulgou explican que trabajan con un porcentaje del 5 por ciento