“12 es el nuevo 5”: por qué la vara está más alta a la hora de atraer inversiones a la Argentina

Después de tres años de relativa parálisis, el capital privado global volvió a moverse. Según un informe de Bain & Company, el valor de las fusiones y adquisiciones de empresas a nivel global creció un 44% interanual en 2025 hasta alcanzar los US$904.000 millones. La suba, sin embargo, estuvo concentrada en megadeals en Estados Unidos y no implica que el mercado haya vuelto a la “década dorada”, advierten en la consultora, y precisan que el nuevo ciclo llega con reglas más duras, que tienen un impacto directo en la Argentina.

El país enfrenta un escenario dual: por un lado, hay más interés inversor en el mundo, pero, al mismo tiempo, la vara a la hora de competir con otros países para atraer a las inversiones está más alta que nunca.

“Durante años, el private equity pudo generar retornos atractivos con un crecimiento del Ebitda del 5% anual, apalancado en tasas bajas, expansión de múltiplos y abundancia de capital. Hoy, con costos financieros en torno al 8%-9%, menor apalancamiento y múltiplos exigentes, los fondos necesitan que las compañías crezcan entre 10% y 12% anual para lograr el mismo retorno de 2,5 veces el capital en cinco años”, explicaron en Bain.

Alejandro Perez de Rosso, socio de Bain & Company y responsable de la oficina argentina, lo sintetiza en una frase: “12 es el nuevo 5”.

“Generar retornos atractivos ahora requiere mejoras operativas y crecimiento de ingresos significativamente mayores. A esto lo llamamos ‘12 es el nuevo 5’. En términos prácticos, operaciones que antes entregaban retornos competitivos con un crecimiento modesto del Ebitda ahora exigen un crecimiento sostenido de dos dígitos”.

El informe también advierte que los costos para generar performance también están aumentando: los fondos líderes invierten en expertise sectorial, capacidades tecnológicas, inteligencia artificial y talento especializado. “En este escenario, los gestores que logren construir ventajas competitivas sostenibles —ya sea por escala, especialización o ejecución superior— serán los que marquen la diferencia”, precisan en Bain.

A nivel regional, la Argentina volvió a estar entre las plazas más seguidas por los inversores globales, detrás de Brasil y México. “Para la Argentina, las oportunidades de valor dependen cada vez más de la capacidad de transformar compañías a través de eficiencia operativa, innovación y estrategias de crecimiento sostenido en sectores clave como energía, alimentos y servicios”, concluye el informe.