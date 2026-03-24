Horacio Marín: “El impacto de la guerra en Medio Oriente acelera la expansión del proyecto de GNL en la Argentina”

HOUSTON.- Los efectos globales del conflicto bélico en Medio Oriente en el mercado energético han generado un cimbronazo en los precios internacionales y en las cadenas de suministro global. En ese contexto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, que participa de la mayor conferencia global del sector en esta ciudad, afirmó que el impacto de la guerra “acelera fuertemente la expansión del proyecto de GNL” en la Argentina, una de las grandes apuestas de la empresa.

Así lo señaló en una entrevista con medios argentinos -entre ellos, LA NACION-, en la que además evitó dar definiciones en relación al precio de los combustibles en el país, bajo presión por el aumento del precio internacional del barril de crudo a raíz de la guerra (en lo que va del año acumulan una suba que ronda el 16%).

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en Houston.

“Depende cómo continúe [el conflicto bélico] y [habrá que] ver qué pasa estos días; hay mucho movimiento. Nosotros lo vamos monitoreando, cuando pensemos que es más permanente veremos cómo continuaremos”, dijo.

-¿Anunciarán un cuarto socio para el proyecto “Argentina LNG”?

-No, no, somos tres socios. Y si hubiera un cuarto socio, se verá próximamente. Sí hemos tenido conversaciones con una empresa adicional, pero no hay una una comunicación oficial. Los tres socios fundadores -YPF, Eni y XRG (subsidiaria de Adnoc) podemos hacerlo los tres solos, no se necesita un cuarto socio. Puede ser que haya alguna posibilidad. Pero no es que el consorcio está buscando un cuarto socio. Quiero aclarar eso.

-¿La guerra complicó una eventual negociación con un cuarto socio?

-No, no tiene nada que ver para nada. Es una cuestión de que hay que hacer correctamente. Lo que pasó con el impacto de la guerra -que es algo no deseable, con lo que mucha gente sufre- es que acelera el LNG de Argentina de una forma que ustedes no se imaginan. Yo creo que lo que va a hacer la guerra es acelerar fuertemente la expansión del proyecto. Es lo que llamamos el proyecto de 12 millones de toneladas con 6 millones adicionales. Siempre hablando con los mismos socios.

-¿Para cuándo esperarían tener cerrado el financiamiento, parte o todo?

-La idea de todos los socios es tenerlo finalizado para fines de este año; no hemos puesto cronogramas. Puede ser fines de octubre, o noviembre o diciembre. Es el project finance más grande en la historia de América Latina, me dicen los bancos y JP Morgan. Creo que lo que ha pasado con la guerra, a diferencia de otras, es que acá hubo ataques a instalaciones energéticas muy importantes, una de las cuales está en Qatar. Entonces creo que todo eso que ocurrió puede acelerar la decisión de la expansión del proyecto, pero estamos trabajando para los 12 millones toneladas este año.

-¿Cuáles son los próximos pasos respecto del project finance y la iicitación de las obras?

-Estamos trabajando para que sea para fines de abril. Ese es el objetivo que tenemos. Se pueden pasar en dos o tres semanas, son muchos documentos y es algo nuevo. Es el primer proyecto de envergadura de la Argentina de este tipo. Para octubre debenis tener todos los contratos licitados.

-¿Cuánto van a salir a buscar de financiamiento? ¿Ya lo tienen definido?

-Hay dos financiamientos. Está el mainstream y el downstream, que es 20.000 millones de dólares, y el upstream, que es 10.000 millones. Ese no se pone como project finance porque no hay para pozos. Hay para infraestructura y para barcos. Este va a ser el proyecto, por lo menos en mi experiencia laboral y la de muchos en la compañía, más complejo. El día que lo logremos va a ser el más emocionante también porque es un cambio muy grande para YPF y para la Argentina, pero el más complejo.

-¿Qué otros problemas han disparado la guerra?

-Más que nada la guerra trae el problema del abastecimiento y la seguridad, que lo escuchan en todas las charlas acá. Vos tenés que jugar en lugares seguros y tener varios, justamente para no estar muy agarrado ante un problema. Ya pasó con Rusia [por la guerra con Ucrania] y también pasó con Medio Oriente. Entonces, las dos guerras han llevado a que hay que hacer un portfolio de compra. La Argentina está en un lugar cerca de dos océanos, siempre lejos de los conflictos complejos internacionales, lo que la pone en una posición de proveedor seguro tan grande que empuja mucho el desarrollo del proyecto de 12 millones de toneladas, como la expansión, que yo creo se va a adelantar por la situación geopolítica internacional. Yo tengo un objetivo de hacer las cosas rápido, pero es un objetivo que no es solamente personal, sino que es económico. Siempre una cosa rentable mejor hacerla antes que después. Por definición. Lo que pasa es que tampoco podés hacer todo como querés a veces. Ahora, este cambio le da una posibilidad a la Argentina mucho más grande de hacer esta situación más rápida. Pero por una necesidad de abastecimiento seguro en el mundo. Es un “cisne negro” que no estaba en ninguna previsión.

-Respecto al impacto de la guerra en la cotización del barril de crudo Brent, que está en torno de los US$100, y los precios de los combustibles en la Argentina, que en lo que va del año han aumentado, ¿evalúan más decisiones al respecto a medida que este conflicto se está extendiendo?

-Depende cómo continúe y hay que ver qué pasa estos días, hay mucho movimiento. Nosotros lo vamos monitoreando, cuando pensemos que es más permanente veremos cómo continuaremos.

-O sea que no prevé ningún anuncio a la brevedad.

-No, no estoy dando ninguna noticia. Estamos mirando mucho al consumidor y tratando de no provocar un efecto grande. Fue una decisión de YPF que creo que es correcta.

-Hay países que bajaron los impuestos a los combustibles para evitar que se traslade el precio de toda esta suba del petróleo al surtidor. ¿Cree que en la Argentina se tendría que hacer lo mismo?

-Yo soy muy respetuoso de las decisiones de los demás, porque no es mi responsabilidad; mi responsabilidad es YPF. Del Gobierno soy muy respetuoso. Para mí está haciendo las cosas bien, pero no tengo que contestar por ellos.

-Otras empresas señalaban que los combustibles tenían un atraso del 30%. ¿Esto les complica la caja a ustedes?

-Cuando hay un salto por una guerra tan alto, hablá con cualquier petrolera y te dirá que no es bueno. Vos no podés aumentar 30%, o lo que sea, no importa el número. No podés aumentar de un día para el otro porque los consumidores no se la bancan. Imaginate que aumenta y al otro día baja porque se acuerda [una tregua en la guerra] y baja de nuevo. Entonces, aumenta 10, baja 10. ¿Qué qué me decís? Que sería un especulador. Yo me pongo siempre en el otro lado. Entonces lo que nosotros dijimos es: “Mirá, en lo transitorio yo no especulo”. Lo permanente es otra cosa

-¿Y cuándo se determina que esta situación, que ya lleva casi un mes, es permanente y que no es transitoria?

-No lo sé, pero eso no te lo voy a decir. Eso ya aprendí que no lo tengo que decir.

-¿Cómo tomaron los elogios del CEO de Chevron, Mike Wirth, en la apertura del CERAWeek, teniendo en cuenta que es un socio de YPF en Vaca Muerta?

-Me parece buenísimo, me agrada que un CEO de la envergadura de él lo diga porque creo que extiende algo que nosotros sabemos. Yo sé lo que piensa él, pero me parece que es muy importante porque lo hace más masivo, ustedes lo escuchan. Entonces se va consolidando la Argentina como un país proveedor de energía que nunca lo fue. Se va consolidando que la dirección económica para personalidades como él y de de las empresas más grandes del mundo es la correcta para invertir.