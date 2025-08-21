Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 21 de agosto
La moneda europea se ofrece este jueves 21 de agosto a un precio de $1480,00 para la compra y $1555,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central
El euro opera hoy, 21 de agosto, a $1480,00 para la compra y $1555,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 41,56 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del jueves 21 de agosto
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1275,92 para la compra y $1317,84 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1315,00 para la compra y $1335,00 para la venta, que lo posiciona 3,06 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.
