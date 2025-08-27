LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 27 de agosto

La moneda europea se ofrece este miércoles 27 de agosto a un precio de $1540,00 para la compra y $1615,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 27 de agosto
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 27 de agosto

El euro opera hoy, 27 de agosto, a $1540,00 para la compra y $1615,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 4,05 por ciento , ya que inició este período con un valor de $1480,00 para la compra y $1555,00 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 47,30 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del miércoles 27 de agosto

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1335,00 para la compra y $1377,12 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1345,00 para la compra y $1365,00 para la venta, que lo posiciona 0,75 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas de Economía
  1. El conmovedor mensaje del profesional que busca enamorar a los jóvenes con una misión
    1

    Tiene ELA: el conmovedor mensaje del profesional que busca enamorar a los jóvenes con una misión

  2. Cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 25 de agosto
    2

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 25 de agosto

  3. Despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha
    3

    Bloqueo en una empresa: despidieron empleados de una histórica láctea y en su pueblo realizaron una multitudinaria marcha

  4. Son argentinos y crearon un robot barista que sirve café de especialidad
    4

    Son argentinos y crearon un robot barista que sirve café de especialidad en pleno Palermo

Cargando banners ...