El gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano dio de baja el programa Volver al Trabajo, que es la línea en la que desembocó el exPotenciar Trabajo, y que estaba destinada a los trabajadores informales.

El Gobierno dio de baja el Programa Volver al Trabajo Freepik

Este martes 17 de marzo, la cartera que comanda Sandra Pettovello anunció que el Programa Volver al Trabajo (VAT) finaliza el 9 de abril.

El programa que tuvo como finalidad apuntalar la situación de uno de los grupos más vulnerables con un monto de dinero fijo que se entregaba de manera mensual, culmina en el cuarto mes del año, según la información oficial.

“Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril”, remarca el comunicado de Capital Humano y agrega que las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina.

A su vez, “quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, señala el escrito.

El sitio oficial del Portal Empleo invita a completar un formulario hasta el 20 de marzo y se aclara que la participación en capacitaciones no implicará el pago de sumas de dinero.

Cuándo es el último día de pago del Programa Volver al Trabajo

Tal como ocurrió de manera mensual, el Programa Volver al Trabajo entregaba a sus titulares $78.000, suma que se mantuvo sin modificaciones desde el último reajuste, realizado en 2023.

En abril, y tal como sucedía cada mes, el monto se acreditará el quinto día hábil que, en esa ocasión, coincide con el día jueves 9 de abril, considerando los días feriados de la primera semana, en los que no se efectúan acreditaciones.

El comunicado de Capital Humano

Monto y fecha de Volver Trabajo en abril de 2026

Programa Volver al Trabajo: $78.000

$78.000 Fecha de pago : jueves 9 de abril

La última fecha de pago de Volver al Trabajo Shutterstock - Shutterstock

Cómo funcionan los vouchers de capacitación laboral del Ministerio de Capital Humano

Los vouchers de capacitación laboral, que reemplazan al programa Volver al Trabajo, permiten a los beneficiarios elegir cursos de formación en oficios teórico-prácticos para mejorar su empleabilidad.

Los cupones podrán utilizarse en centros acreditados que incluyen universidades, ONG, y empresas privadas y la inscripción está abierta hasta el viernes 20 de marzo.

Comenzó el curso de “Instalador de aire acondicionado” con formación en montaje, puesta en marcha y mantenimiento preventivo de equipos de splits de baja y media capacidad. En su primera edición se inscribieron 50 alumnos que van a adquirir conocimientos técnicos y herramientas… pic.twitter.com/Ehl2lL1ovl — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 17, 2026

Cómo inscribirse a los cursos laborales de Capital Humano