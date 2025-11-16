Expensas en CABA: subieron 2,6% en octubre y acumulan un alza interanual del 36,9%

En un mes en el que la inflación fue del 2,3%, las expensas en la ciudad de Buenos Aires volvieron a registrar una suba y profundizaron la brecha con el índice general. Según un relevamiento de ConsorcioAbierto, la expensa promedio en CABA alcanzó en octubre los $303.108, lo que implica un aumento del 2,6% respecto de septiembre y una variación interanual del 36,9%. Un año atrás, el valor promedio era de $221.441.

El informe toma como base más de 550.000 liquidaciones de expensas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En paralelo, el Indec informó que el rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aumentó 2,8% en el mes.

En la provincia de Buenos Aires, las expensas promediaron $144.338 en octubre y subieron 52,6% interanual, aunque el avance mensual fue más moderado (0,5%). En Córdoba, la expensa promedio quedó en $130.679, con un alza del 46,3% respecto del año pasado. En Santa Fe, el incremento interanual fue del 41,5%, mientras que Entre Ríos mostró la variación más fuerte: 62,3%.

“La brecha entre CABA y la Provincia se explica porque las actualizaciones tarifarias se aplicaron en momentos distintos. En la Ciudad se dieron a comienzos de 2024, mientras que en la Provincia llegaron más tarde. Hoy, con un escenario más previsible, la clave pasa por proyectar correctamente los costos fijos y evitar acumulaciones”, señaló Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

El informe también detalla la composición del gasto en los consorcios. En CABA, el peso de Personal y Sueldos representa en promedio el 29% del total, seguido de los gastos operativos y de mantenimiento, también con el 29%, aunque su incidencia crece en edificios grandes por servicios como limpieza, seguridad y reparaciones. Los servicios públicos explican el 14%, los gastos administrativos y bancarios el 13,5% y las obras y mantenimiento extraordinario el 8%.

En la provincia de Buenos Aires, la estructura es similar, aunque con mayor participación de los gastos administrativos (17%) y menor peso relativo de los servicios públicos (10%).

La morosidad sigue siendo un desafío estructural. El 17% de las unidades funcionales registra deuda, una proporción que se repite tanto en CABA como en la Provincia y que se mantiene estable desde 2024. En octubre, las tasas de interés promedio para expensas impagas fueron del 4,9% en la Ciudad y del 6,2% en la Provincia.

“El último tramo del año pone a prueba la organización de los consorcios: aguinaldos, mantenimientos y ajustes se suman a un contexto exigente. Las nuevas tecnologías permiten anticipar gastos y ordenar procesos sin perder control”, afirmó Laiuppa.

ConsorcioAbierto brinda servicios a 13.000 consorcios y 1700 administraciones en la región.