Se prorrogan los beneficios concedidos para uso de cajeros y pago de cuotas de créditos por la cuarentena por otros 3 meses...

Javier Blanco Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 16:17

El Banco Central (BCRA) prorrogó hoy hasta el 30 de septiembre la norma dispuesta al comenzar la cuarentena que impide a los bancos cobrar cargos o comisiones por ninguna operación realizada en cajeros automáticos.

Además t ambén amplió por tres meses el período en el que las entidades "no pueden cargar intereses punitorios sobre los montos no pagados de créditos concedidos" y detalló que los saldos impagos de créditos otorgados por entidades financieras . Esto incluye a los que se actualizan por UVA , cuyas cuotas vencen entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020, que "no devengarán intereses punitorios".

Ambos beneficios originalmente dispuestos al implantarse la cuarentena, caducaban este fin de mes.

En el caso de los créditos, una medida con la que busca aliviar la situación de personas que hayan perdido ingresos o sufrido fuertes recortes efectivos en ellos por la inactividad derivada de la pandemia, el Banco Central recordó que las "cuotas impagas deberán incorporarse en los meses siguientes al final de vida del crédito y considerando el devengamiento de la tasa de interés compensatorio".

A su vez, al asegurar la gratuidad en los movimientos por cajeros, el BCRA busca evitar la movilidad o que se formen largas filas de clientes. Por eso, habilitan a que se pueda retirar dinero de cualquiera de ellos, sin importar si se es cliente de ese banco o no.

Al respecto recordó que los bancos no pueden cobrar cargos ni comisiones por depósitos, extracciones, consultas y otro tipo de operaciones efectuadas por cualquiera de los cajeros automáticos habilitados en el país "más allá del importe o de la cantidad de extracciones, sea el usuario cliente o no".

En el país existen unos 17.200 cajeros habilitados además 4900 puntos de extracción no bancarios en grandes cadenas de supermercados, estaciones de servicio y muchos otros comercios, permiten retirar efectivo al momento de hacer una compra con tarjeta de débito.

La entidad recordó además que también continúa vigente la norma que establece que todas las entidades deben permitir montos de extracción como mínimo de $15.000 para el acumulado diario, "sin distinguir si esos retiros son realizados por personas humanas o jurídicas y con independencia de si son clientes o no de la entidad", aclaró en el comunicado difundido esta tarde.

En el comunicado el BCRA indicó también que los usuarios cuentan con el derecho de revertir los débitos directos o automáticos por créditos que les habían sido concedidos, dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito. En esos casos es "obligación de las entidades de devolver los fondos dentro de los tres días hábiles de la solicitud".

Vale recordar que la extracción de dinero en cajeros automáticos es siempre gratuita, en cualquier cajero y en cualquier red, para quienes cobran sueldos, jubilaciones o beneficios sociales, hasta el límite de esos haberes. Pero los bancos pueden aplicar comisiones a quienes extraen por encima de esos montos o a los que usan cajeros de otras entidades u otra red.