Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este viernes 27 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ejecuta una nueva jornada de acreditaciones bancarias este viernes 27 de febrero. El calendario oficial determina la fecha de cobro para tres grupos específicos de ciudadanos según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Cronograma de pagos para este viernes 27 de febrero

A continuación, el detalle de las prestaciones y los montos que se liquidan durante esta jornada:

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones y pensiones (superan la mínima) 8 y 9 Haber mayor a $359.254,34 con tope de $2.417.441,64 Prestación por Desempleo 6 y 7 Según escala vigente Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas Valor General Asignaciones Pago Único Todas Hasta $449.887,50

El sistema contempla prestaciones con plazos de cobro más extensos para la totalidad de los números de documento. Las asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento se encuentran disponibles hasta el 12 de marzo. Las asignaciones familiares para pensiones no contributivas mantienen la misma fecha límite de retiro. Los titulares de estos beneficios concurren a las entidades financieras sin necesidad de un turno previo basado en su terminación de DNI.

El monto exacto de las jubilaciones para febrero 2026

Montos de jubilaciones y pensiones con bonos incluidos

Los haberes del sistema previsional presentan variaciones de acuerdo a la categoría del beneficiario y los refuerzos económicos del Estado. La jubilación mínima alcanza un total de $429.254,34 tras la suma del haber con aumento de $359.254,34 y un bono de $70.000. El monto máximo para los jubilados se sitúa en $2.417.441,64 para quienes cuentan con los aportes más elevados.

Otras pensiones del sistema perciben los siguientes totales:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $357.403,47 (incluye un haber de $287.403,47 y un refuerzo de $70.000).

: $357.403,47 (incluye un haber de $287.403,47 y un refuerzo de $70.000). Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: $321.478,04 (incluye un haber de $251.478,04 y un refuerzo de $70.000).

Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026 Shutterstock

Requisitos para solicitar el Seguro de Desempleo

Las personas sin trabajo que requieren el Seguro de Desempleo realizan un trámite administrativo ante el organismo. La gestión exige la presentación de documentos originales y copias para validar la situación laboral. El interesado abre una Caja de Ahorro mediante la entidad para la recepción de los fondos.

La documentación necesaria según el tipo de cese es:

El interesado presenta el DNI.

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota con firma certificada.

Quiebra del empleador: nota del síndico, sentencia de quiebra autenticada o ejemplar del Boletín Oficial.

Resolución por justa causa: telegramas de intimación y desvinculación laboral.

Fin de contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento del empleador: copia certificada del acta de defunción.

Enfermedad o accidente: certificado médico de aptitud laboral.

Creación de la Clave de la Seguridad Social

La Clave de la Seguridad Social permite el acceso a los trámites online y la consulta de expedientes personales. Este código resguarda la información del beneficiario y habilita las gestiones desde cualquier dispositivo.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Los pasos para obtener el código son:

Entrar en la página web oficial de la institución.

Dirigirse a la sección Mi Anses.

Seleccionar la opción para crear la clave.

Aceptar las políticas de seguridad del sitio.

Ingresar el número de CUIL y el número de trámite del DNI.

Responder las preguntas de validación de datos personales.

Elegir una clave de entre ocho y 12 caracteres con al menos un número.

Confirmar el código secreto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.