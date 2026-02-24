Los jubilados y pensionados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) pueden acceder a descuentos y reintegros en más de 7000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, con más de 12.000 puntos de ventas en total. Se trata de un programa impulsado por el ministerio de Capital Humano que ofrece hasta 20% de ahorro en alimentos.

Descuentos para jubilados y pensionados

A su vez, hay varios rubros incluidos entre los descuentos además de supermercados. Este es el caso de pinturerías, perfumerías, indumentaria, colchonería, librería, artículos del hogar, informática, entre otros.

Los descuentos son para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes. Para poder acceder a estos beneficios, solo hace falta pagar en los locales adheridos con la tarjeta de débito con la que que se cobra la jubilación o pensión. De esa forma, se aplica de forma automática el descuento en la compra.

Anses: cómo acceder a los reintegros y descuentos de hasta 20% en supermercados

Todos los descuentos en supermercados para jubilados y pensionados de la Anses Daniel Basualdo,Daniel Basualdo

Entre los beneficios que ofrece el programa Beneficios Capital Humano - Anses para jubilados y pensionados, se destacan los de supermercados, que van entre 10% y 20% de ahorro. A continuación, todas las opciones disponibles para quienes reciben haberes previsionales:

Tope de reintegro Supermercados Toledo 20% Martes Sin tope Josimar 15% Martes Sin tope Disco 10% Lunes, martes, miércoles y jueves Sin tope Jumbo 10% Lunes, martes, miércoles y jueves Sin tope VEA 10% Lunes, martes, miércoles y jueves Sin tope Coto 10% Lunes, martes, miércoles y jueves Sin tope Carrefour 10% De lunes a viernes Tope $35.000 Changomas 10% De lunes a domingo Tope $1000 por transacción y $15.000 mensual La Anónima 10% Lunes y martes Sin tope Supermercados Almacor 10% Lunes y martes Tope $1000 por transacción (reintegro) Supermercados DIA 10% Lunes Tope $2000 por transacción (reintegro) La Nueva Estrella 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Supermercado Previsora 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Super Like Express 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Unico Supermercados 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Supercoop 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Layes Raul Jose 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Granja La Lucila 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Neme E Hijos 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) L Elephant 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) La Tapera 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Autoservicio Septiembre 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) El Guri 3 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Mil Burbujas 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Pajaro Azul 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Supermercado Santa Rita 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Rosario Al Costo 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) La Agricola Regional 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Birra Sprex 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Minimercado Mia 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Bazar Cárcano 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro) Despensa La Balanza 10% Lunes Tope $1000 por transacción (reintegro)

Vale aclarar que la mayoría de estos descuentos se aplican en determinados días y en comercios específicos. Para ello, se recomienda revisar el listado que ofrece el sitio oficial de la Anses para conocer su alcance.

Otros beneficios para jubilados y pensionados

Además de los descuentos ya mencionados, el programa también ofrece otros beneficios a jubilados y pensionados de la Anses a través de determinados bancos si se cobran los haberes previsionales allí:

Más beneficios para jubilados y pensionados en distintos bancos Shutterstock - Shutterstock

Banco Nación : un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito al usar la app BNA+ MODO en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

: un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito al usar la app BNA+ MODO en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia : hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

: hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas). Banco Supervielle : un 20% de descuento en compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes al pagar con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, hay un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.

: un 20% de descuento en compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes al pagar con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, hay un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles. Banco Provincia: un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.