Anses: cómo acceder a los reintegros y descuentos de hasta 20% en supermercados
Se trata de beneficios dirigidos a jubilados en más de 7000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país
Los jubilados y pensionados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) pueden acceder a descuentos y reintegros en más de 7000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, con más de 12.000 puntos de ventas en total. Se trata de un programa impulsado por el ministerio de Capital Humano que ofrece hasta 20% de ahorro en alimentos.
A su vez, hay varios rubros incluidos entre los descuentos además de supermercados. Este es el caso de pinturerías, perfumerías, indumentaria, colchonería, librería, artículos del hogar, informática, entre otros.
Los descuentos son para todos los jubilados y pensionados, sin importar la categoría en la que se ubiquen sus haberes. Para poder acceder a estos beneficios, solo hace falta pagar en los locales adheridos con la tarjeta de débito con la que que se cobra la jubilación o pensión. De esa forma, se aplica de forma automática el descuento en la compra.
Entre los beneficios que ofrece el programa Beneficios Capital Humano - Anses para jubilados y pensionados, se destacan los de supermercados, que van entre 10% y 20% de ahorro. A continuación, todas las opciones disponibles para quienes reciben haberes previsionales:
|Tope de reintegro
Supermercados Toledo
20%
Martes
Sin tope
Josimar
15%
Martes
Sin tope
Disco
10%
Lunes, martes, miércoles y jueves
Sin tope
Jumbo
10%
Lunes, martes, miércoles y jueves
Sin tope
VEA
10%
Lunes, martes, miércoles y jueves
Sin tope
Coto
10%
Lunes, martes, miércoles y jueves
Sin tope
Carrefour
10%
De lunes a viernes
Tope $35.000
Changomas
10%
De lunes a domingo
Tope $1000 por transacción y $15.000 mensual
La Anónima
10%
Lunes y martes
Sin tope
Supermercados Almacor
10%
Lunes y martes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Supermercados DIA
10%
Lunes
Tope $2000 por transacción (reintegro)
La Nueva Estrella
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Supermercado Previsora
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Super Like Express
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Unico Supermercados
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Supercoop
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Layes Raul Jose
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Granja La Lucila
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Neme E Hijos
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
L Elephant
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
La Tapera
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Autoservicio Septiembre
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
El Guri 3
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Mil Burbujas
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Pajaro Azul
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Supermercado Santa Rita
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Rosario Al Costo
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
La Agricola Regional
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Birra Sprex
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Minimercado Mia
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Bazar Cárcano
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Despensa La Balanza
10%
Lunes
Tope $1000 por transacción (reintegro)
Vale aclarar que la mayoría de estos descuentos se aplican en determinados días y en comercios específicos. Para ello, se recomienda revisar el listado que ofrece el sitio oficial de la Anses para conocer su alcance.
Otros beneficios para jubilados y pensionados
Además de los descuentos ya mencionados, el programa también ofrece otros beneficios a jubilados y pensionados de la Anses a través de determinados bancos si se cobran los haberes previsionales allí:
- Banco Nación: un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito al usar la app BNA+ MODO en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
- Banco Galicia: hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).
- Banco Supervielle: un 20% de descuento en compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes al pagar con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, hay un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de descuento en combustibles.
- Banco Provincia: un descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona). Este descuento es adicional a las otras promociones.
