La compra de activos de plata repercutió positivamente también en distintas empresas mineras de Australia, México y China. Fuente: AFP

La onza de plata se convirtió en el nuevo blanco de los inversores minoristas, quienes elevaron su precio a US$30,35 por onza, el valor más alto desde 2013. Al igual que con el furor de la empresa GameStop, cuya sorpresiva apreciación arruinó a varios inversores en el último mes, el alza de la plata también puede rastrearse al foro WallStreetBets, del sitio en Internet Reddit.

Los inversores minoristas de este foro parecen enfocados en el mercado bursátil. La valorización de activos por encima de sus pronósticos ha dificultado el shorting, una práctica mediante la cual se toman activos prestados de otros tenedores, se venden confiando en que el precio de estos bajará y se recompran posteriormente a un precio inferior para poder devolverse a su dueño habiendo generado una diferencia.

Al aumentar los foristas los precios de acciones que parecían estar a la baja, produjeron un short squeeze, una maniobra mediante la cual se fuerza a los especuladores a recomprar acciones que tomaron prestadas a un precio superior a aquel al cual las vendieron.

"El mercado de lingotes de plata es uno de los más manipulados en el mundo. Una short squeeze en shorts de plata sería épico. Sabemos que millones de bancos están manipulando el oro y la plata para disimular la inflación real", denunció un usuario en el foro. "El precio de la plata ajustado a la inflación debería de ser de US$1000, no de US$25. ¿Por qué no forzar la plata a su verdadero valor físico? Piensen en las ganancias. Y si no les importan las ganancias, piensen en los bancos como JP Morgan que estarían destruyendo con esto", continuó.

Pero la plata no es igual a acciones de empresas como GameStop, la compañía de venta de videojuegos que protagonizó la disrupción en el mercado durante enero. Mientras que la capitalización de esta equivalía a US$1.400 millones antes de que los foristas multiplicaran su valor por 16, en las bóvedas de Londres se atesoran más de 1000 millones de onzas de plata, según consignó en noviembre la Asociación de Mercado de Lingotes de Londres (LBMA, por sus siglas en inglés).

"Es más difícil hacer con la plata lo que hicieron con las otras acciones. Los otros papeles correspondían a empresas a las que les estaba yendo muy mal, que tenían una capitalización bursátil menor, menos acciones y un short (el caudal de acciones destinado al shorting) muy alto. El mercado de la plata es mucho mayor y más difícil de manejar. En el caso de un papel, uno sabe cuánto opera, si opera poco y, a partir de ahí, uno puede hacer un short squeeze", comentó Santiago López Alfaro, presidente de Patente de Valores.

